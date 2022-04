Po niedawnym włamaniu na łańcuch boczny Axie, do SAND może napłynąć więcej funduszy.

Sandbox jest jedną z najszybciej rozwijających się platform gier play-to-earn o rosnącej adopcji.

Axie Infinity to platforma gier play-to-earn z najdroższą kolekcją NFT w branży kryptowalutowej.

Chociaż obie są dobrymi inwestycjami, AXS może osiągnąć gorsze wyniki niż SAND po ataku na sieć Ronin.

Sandbox SAND/USD jest jedną z najbardziej znanych obecnie platform do gier typu play-to-earn. Popularność gier typu Sandbox przyczyniła się do wzrostu wartości SAND od 2021 roku. Jednak oprócz gier play-to-earn, Sandbox angażuje się również w inne działania, które mogą przyczynić się do znacznego wzrostu wartości SAND. Na przykład, Sandbox zawarła porozumienie z Warner Music, na mocy którego w metaverse Sandbox będą odbywały się wirtualne koncerty. To, w połączeniu z rosnącym zainteresowaniem metaverse sprawia, że SAND jest potencjalnie dobrą kryptowalutą do kupienia w 2022 roku.

Z kolei Axie Infinity AXS/USD jest równie silną platformą do gier typu play-to-earn. Jest to największa platforma do grania w gry na całym świecie i posiada kolekcję NFT, której wartość nie ma sobie równych. Ze względu na swoją przewagę jako lidera rynku, Axie Infinity prawdopodobnie stanie się jeszcze bardziej popularna, w miarę jak play-to-earn będzie zyskiwać na znaczeniu w branży gier.

Dlaczego SAND ma przewagę nad AXS

Chociaż zarówno SAND, jak i AXS mają dobre perspektywy w dłuższej perspektywie, SAND może osiągnąć lepsze wyniki w krótkim okresie. Ma to wiele wspólnego z negatywnymi opiniami na temat niedawnego włamania do Axie Infinity. Kilka dni temu ujawniono, że sieć Ronin Network należąca do Axie Infinity została zaatakowana i skradziono Ethereum o wartości 600 milionów dolarów. Ponieważ takie wydarzenia zazwyczaj wywołują panikę na rynku, AXS prawdopodobnie będzie pozostawał w tyle za SAND, nawet jeśli na rynek powróci byczy impet.

Podsumowanie

Sandbox to platforma gier typu play-to-earn, która jest jedną z najszybciej rozwijających się w ekosystemie metaverse. Z kolei Axie Infinity jest jedną z największych platform do gier P2E na rynku i posiada jedną z najdroższych kolekcji NFT w kryptowalutach. Podczas gdy obie będą osiągać dobre wyniki w długim terminie, niedawny atak na sieć Ronin należącą do Axie Infinity może spowodować, że w krótkim terminie nie będzie ona w stanie osiągnąć lepszych wyników niż SAND.