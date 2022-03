Sandbox (SAND) w ostatnich dniach zaczął odbijać się od dna. Wiadomość, że USA zamierza wprowadzić cyfrowego dolara poprawiła nastroje na rynku. Większość monet, w tym SAND, odnotowała wzrost wartości. Jednak pojawiająca się dywergencja RSI może sugerować, że SAND może w rzeczywistości jeszcze bardziej poszybować w górę. Oto kilka najważniejszych informacji:

Pomimo lekkiego cofnięcia, SAND nadal utrzymuje się powyżej kluczowego wsparcia na poziomie 2,74 USD.

W momencie pisania tego wpisu token metaverse był notowany na poziomie 2,81 USD.

Wskaźnik RSI wykazuje istotną dywergencję, która może popchnąć cenę dalej w nadchodzących dniach.

Źródło danych: Tradingview

Sandbox (SAND) – Jak daleko może się posunąć?

Sandbox (SAND) znalazł się pod silną presją sprzedaży w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jednak moneta utrzymała swoje miesięczne wsparcie na poziomie 2,74 USD. Mimo, że na rynku wciąż panuje duża zmienność, oczekujemy, że SAND utrzyma się powyżej tego pułapu. W momencie publikacji moneta była notowana na poziomie 2,81 USD.

Poziom 2,74 USD, przynajmniej patrząc na ostatni miesiąc, był również kluczową strefą konsolidacji. Jeśli rzeczywiście SAND będzie w stanie skonsolidować zyski powyżej tego poziomu, może nastąpić wzrost w kierunku kolejnego górnego oporu na poziomie 3,42 USD.

Pomimo tego, SAND wciąż pozostaje poniżej 50- i 100-dniowej dziennej średniej kroczącej. Moneta znajduje się nawet poniżej 200 DMA. Sugeruje to, że ogólny trend pozostaje w najlepszym wypadku niedźwiedzi. W rzeczywistości, jeśli byki nie utrzymają wsparcia na poziomie 2,74 USD, SAND może w krótkim czasie spaść poniżej 2 USD.

Czy Sandbox jest idealny dla każdego inwestora?

Cóż, to naprawdę zależy od planu inwestycyjnego. Dla osób, które chcą mieć styczność z metaverse i powiązanymi tokenami, SAND jest dobrym zakupem. Warto pamiętać, że była to jedna z najlepiej prosperujących monet w 2021 roku i może przynieść takie same zyski w tym roku. Jest to zatem idealna moneta do zakupu na dzień dzisiejszy.