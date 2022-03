The Sandbox, platforma do gier uruchomiona na blockchainie Ethereum w celu wykorzystania niewymienialnych tokenów (NFT) i kryptowalut, stała się centrum zainteresowania dużych marek wchodzących w metaverse.

W rezultacie cena tokena SAND ponownie zaczęła rosnąć. Na przykład dzisiaj cena SAND skoczyła o 10% i osiągnęła poziom 2,97 USD, po tym jak bank HSDC i amerykańska gwiazda Paris Hilton wybrali Sandbox jako miejsce swojego debiutu w metaverse.

Jednakże SAND nadal pozostaje 65% poniżej najwyższego poziomu, który osiągnął w listopadzie 2021 roku.

Partnerstwo HSBC z Sandbox

Dziś rano HSBC, drugi co do wielkości bank w Europie, ogłosił nowe partnerstwo z platformą The Sandbox.

HSBC zamierza kupić wirtualne działki na platformie Sandbox, które klienci banku będą mogli wykorzystać do tworzenia gier i różnych dyscyplin esportowych.

W przygotowanym oświadczeniu dyrektor ds. marketingu oddziału HSBC w regionie Azji i Pacyfiku Suresh Balaji powiedział:

"Dzięki naszej współpracy z The Sandbox wkraczamy w metaverse, co pozwala nam tworzyć innowacyjne doświadczenia związane z marką dla nowych i obecnych klientów…. Cieszymy się, że możemy współpracować z naszymi partnerami sportowymi, ambasadorami marek i Animoca Brands, aby współtworzyć doświadczenia, które są edukacyjne, integracyjne i dostępne".

Firma Animoca Brands stała za sukcesem The Sandbox i zainwestowała mnóstwo w gry i kryptowaluty. Główną różnicą między Sandbox a innymi popularnymi platformami, takimi jak Minecraft czy Roblox, jest to, że w The Sandbox gracze mogą dostosowywać wygląd platformy, awatary i obiekty, a wirtualne działki mogą być również kupowane lub sprzedawane.

Paris Hilton wystąpiła na koncercie The Sandbox SXSW

We wtorek wieczorem amerykańska celebrytka Paris Hilton nawiązała współpracę z The Sandbox podczas koncertu na tegorocznym festiwalu SXSW, który został zorganizowany wirtualnie.

If you're attending SXSW and are a virtual LAND owner 🏞, you're on fast track for The Sandbox private party on Tuesday 03/15, with a special guest and DJ Paris Hilton DM for RSVP 🤘 pic.twitter.com/L7pBnaDxEp — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) March 14, 2022

W komunikacie prasowym powiedziała:

"Jestem wielką zwolenniczką metaverse i sposobu, w jaki technologie Web3 wzmacniają twórców, graczy i artystów… To ważny ruch i zarazem społeczność, z której bycia częścią jestem dumna. Nie mogę się doczekać, aż ludzie zobaczą, jakie niesamowite doświadczenia przyniesie moja współpraca z The Sandbox w metaverse".

Rosnąca adopcja metaverse wśród korporacji

Rosnąca popularność metaverse w świecie wirtualnym przyciągnęła wielkie korporacje. Dobrym przykładem jest Facebook, który został przemianowany na Meta przez imperium mediów społecznościowych Marka Zuckerberga pragnącego wejść w posiadanie metaverse.

Inne marki, takie jak Red Bull, Walmart, Nike, McDonald's, również wprowadzają znaki towarowe z terminami takimi jak "NFT" i "kryptowaluty" do wykorzystania w wirtualnych światach, gdzie ich metawersum będzie prawdopodobnie tokenizowane.

Byliśmy również świadkami, jak najwięksi celebryci i firmy wkraczają do świata metaverse, tworząc wirtualne siedziby lub wybijając i sprzedając NFT.