Cena Bitcoina osiągnęła w czwartek 26,597 USD, najniższy poziom od stycznia ubiegłego roku, tracąc ponad 8% ze względu na wciąż trwającą wyprzedaż na rynku kryptowalut.

Według danych CoinGecko, kryptowaluta od tego czasu porusza się powyżej 28,000 USD i obecnie znajduje się w pobliżu 28,600 USD. Para BTC/USD spada o około 4% w ciągu dnia i o 28% w stosunku do siedmiodniowych maksimów w okolicach 39,000 USD.

Pomimo spadku ceny Bitcoina od czasu osiągnięcia najwyższego poziomu w listopadzie ubiegłego roku, Michael Saylor, dyrektor generalny MicroStrategy, twierdzi, że benchmarkowa kryptowaluta pozostaje „najlepszym zabezpieczeniem przed inflacją”.

„Bitcoin jest najlepszym zabezpieczeniem przed inflacją. Od kiedy $MSTR ogłosił pierwszy zakup BTC 11 sierpnia 2020 roku, Bitcoin wzrósł o 149%, przewyższając pod tym względem srebro (-17%), złoto (-9%), Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11,2%), M2 (19%), US Homes (28%) i PPI (33%)” – napisał Saylor w czwartek na Twitterze .

#Bitcoin is the best hedge against #Inflation.

Since $MSTR announced its first BTC purchase August 11, 2020, bitcoin has appreciated 149%, outperforming Silver (-17%), Gold (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11.2%), M2 (19%), US Homes (28%), & PPI (33%).

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) May 12, 2022