Dzisiejszy kurs SCRT (Secret) wynosi 4,79 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 52 mln USD. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs Secret wzrósł o 13,32%.

Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest SCRT, czy może dać Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do zakupu tokena, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca do zakupu SCRT

Binance

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup SCRT z Binance już dziś

FTX

FTX to wymiana kryptowacyjna zbudowana przez handlowców, dla handlowców. FTX oferuje innowacyjne produkty, w tym pierwsze instrumenty pochodne, opcje, produkty lotności i żetony lewarowane. Staramy się rozwijać wystarczającą ilość platformy dla profesjonalnych firm handlowych i wystarczająco intuicyjny dla użytkowników po raz pierwszy.

Kup SCRT z FTX już dziś

Czym jest SCRT?

Secret (SCRT) jest zorientowanym na prywatność blockchainem zbudowanym na architekturze Cosmos. Jego inteligentne kontrakty nazywane są Secret Contracts i pozwalają DApps korzystać z prywatnych danych na Secret, podobnie jak działają inteligentne kontrakty na innych blockchainach.

Secret Contracts przekształcają jednak zaszyfrowane dane wejściowe w zaszyfrowane dane wyjściowe bez ujawniania danych. Jest to możliwe dzięki zaszyfrowanym stanom kontraktu podczas jego wykonywania.

Prywatność danych jest gwarantowana przez połączenie protokołów szyfrowania i zarządzania kluczami w ramach zaufanego środowiska wykonawczego (TEE).

Dzięki temu Secret Contracts może konkurować w wielu przypadkach użycia związanych z prywatnością, które trudno było uwzględnić w tradycyjnych blockchainach.

Czy warto dziś kupić SCRT?

SCRT zdecydowanie może być wart inwestycji, jeśli czas na nią jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy traktować prognoz cenowych jako wartości nominalnej.

Prognoza cenowa SCRT

CryptoNewsZ przewiduje, że cena SCRT rozpocznie się od średniej 8,40 USD w przyszłym roku. Do końca 2030 roku może osiągnąć maksymalną wartość 27,37 USD.

SCRT w mediach społecznościowych