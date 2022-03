Secret zwyżkuje o 15% w ciągu doby: oto gdzie kupić SCRT

Trend zbierania monet prywatności nie ominął Secret, najbardziej ewidentnie prywatnej kryptowaluty ze wszystkich. Jego token SCRT kosztuje 4,92 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 62,5 mln USD. Obecnie plasuje się na 87. miejscu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Secret, czy kupno SCRT przyniesie Ci zyski i jakie są najlepsze miejsca, w których możesz dokonać zakupu, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Czym jest SCRT?

SCRT jest natywnym tokenem Secret, zorientowanego na prywatność blockchaina zbudowanego na Cosmos. Jego inteligentne kontrakty nazywane są Secret Contracts i pozwalają DApps na korzystanie z prywatnych danych, podobnie jak w przypadku inteligentnych kontraktów na innych blockchainach.

Tajne kontrakty przekazują zaszyfrowane dane wejściowe na zaszyfrowane dane wyjściowe bez ujawniania danych. Jest to możliwe dzięki zaszyfrowanym stanom kontraktu podczas jego wykonywania.

Prywatność danych jest gwarantowana przez połączenie protokołów szyfrowania i zarządzania kluczami w ramach zaufanego środowiska wykonawczego (TEE).

Dzięki temu Secret Contracts mogą konkurować o kilka przypadków użycia związanych z prywatnością, które trudno było uwzględnić w tradycyjnych blockchainach.

Prywatne mechanizmy głosowania lub aplikacje do oceny zdolności kredytowej stają się możliwe, ponieważ nie ujawniają wrażliwych danych użytkownika w łańcuchu Secret.

Czy warto dziś kupić SCRT?

SCRT zdecydowanie może być warta inwestycji, jeśli czas na nią jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy traktować prognoz cenowych jako wartości nominalnej.

Prognoza cenowa SCRT

Cryptonewsz jest byczo nastawiony do tej monety. W 2023 roku spodziewają się średniej ceny nieco poniżej 12 USD. Najniższa cena, do jakiej może spaść to 11 USD. Do końca roku może osiągnąć ATH na poziomie 15,67 USD.

W 2024 roku przewidują 15,8 USD na początku i średnią cenę 16,23 USD w ciągu roku. W tym samym roku token może osiągnąć kolejne ATH, tym razem na poziomie 18,9 USD. Minimalna cena do jakiej może spaść SCRT to 15 USD.

