Seedify.Fund (SFUND) pozostał w dużej mierze niezmieniony, nawet po tym, jak projekt ogłosił istotne nowe funkcje w swoim ekosystemie. Moneta, która działała jako inkubator dla projektów metaverse i GameFi, ma nadzieję na przekształcenie swojego ekosystemu w najbliższej przyszłości. Oto, co powinieneś wiedzieć:

W nowych aktualizacjach pojawi się większa integracja NFT z projektami Seedify.Fund.

Projekt rozszerza również yield farming i staking.

Wprowadzone zostaną nowe zachęty, aby przyciągnąć więcej projektów na platformę.

Źródło danych: Tradingview

Seedify.Fund (SFUND) – cena pozostaje w dużej mierze niezmieniona

Nie wygląda na to, aby wielu inwestorów było zachwyconych ostatnimi wiadomościami dotyczącymi Seedify.Fund (SFUND). W momencie pisania tego tekstu cena tokena wynosiła 4,30 USD, co oznacza spadek o około 2% w ciągu doby. Nie da się jednak ukryć, że jest to bardzo interesujący projekt.

W ostatnich miesiącach coraz głośniej mówi się o GameFi i metaverse. W szczególności druga koncepcja jest postrzegana jako bardzo integralna część przyszłości kryptowalut. Seedify.Fund (SFUND) stara się zapewnić platformę startową, dzięki której projekty metaverse będą mogły wejść w życie.

Pomimo tego, moneta nadal pozostaje stosunkowo niewielka, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi około 105 milionów dolarów. Jest prawdopodobne, że ostatnie wiadomości nie będą miały większego wpływu na kurs. Mimo to, Seedify.Fund (SFUND) będzie nadal pozostawać odporny w najbliższym czasie.

Czy warto kupić Seedify.Fund (SFUND)?

Jeśli szukasz ekspozycji na metaverse i tokeny GameFi, prawdopodobnie jest wiele opcji, które możesz wybrać. Jednak to, co czyni Seedify.Fund (SFUND) wyjątkowym, to fakt, że działa on jako inkubator i platforma startowa dla innych monet.

To stawia go w samym centrum rewolucji metaverse i GameFi. Fakt, że jest to mała moneta o małej kapitalizacji oznacza również, że ma wiele do zaoferowania w dłuższej perspektywie. Z tego względu warto ją rozważyć.