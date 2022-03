Selfkey to oparta na blockchainie platforma tożsamości, która zyskuje na popularności na wieść o niedawnym wejściu na największą na świecie giełdę pod względem wolumenu obrotów. Dziś jej wartość wzrosła o prawie 11%.

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest Selfkey, czy powinieneś dokonać inwestycji i jakie są najlepsze miejsca do zakupu tokena, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ponieważ KEY jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić KEY za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić KEY już teraz, wykonaj następujące kroki:

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym KEY.

Selfkey zapewnia osobom prywatnym, firmom, giełdom, startupom fintech i bankom platformę do zarządzania danymi dotyczącymi tożsamości. Główny zespół pracował nad zdecentralizowaną tożsamością od 2014 roku w takich firmach, jak Standard Chartered Bank, Bitmax exchange, EQIBank i GSR.

Portfel Selfkey jest darmowym i otwartym portfelem, który umożliwia użytkownikom bezpieczne przechowywanie i przesyłanie zarówno aktywów cyfrowych, jak i ich cyfrowej tożsamości.

Mogą oni ubiegać się o takie produkty, jak konto bankowe lub założenie firmy, a także płacić za pomocą KEY na dedykowanym rynku Selfkey.

Tradycyjny proces KYC jest kosztowny i często niebezpieczny, ponieważ dane są przechowywane w scentralizowanych bazach danych. Selfkey wykorzystuje zdecentralizowane podejście i technologie kryptograficzne, aby radykalnie obniżyć koszty i poprawić bezpieczeństwo.

Ma na celu zrewolucjonizowanie procesu KYC, pozostając wiernym przekonaniu, że każda osoba powinna mieć możliwość posiadania i kontrolowania swojej tożsamości.

Selfkey może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Trading Beasts jest niezwykle byczo nastawiony do KEY. Prognozują, że 1 KEY osiągnie cenę 0,01 USD do maja tego roku. Przewidywana cena maksymalna to 0,012 USD. Obecnie 1 KEY jest notowany po 0,007 USD.

Według Tech News Leader, Selfkey może osiągnąć nawet 0,014 USD w ciągu jednego roku. Za 5 lat będzie wart 0,045 USD, a za dekadę 0,28 USD.

⚠️#KEY 12h recently showed a BREAKOUT above its resisting trend line and is now on EXTREME ALERT as it is setup to more than DOUBLE IN VALUE! With this break, $KEY is positioned to go on an over 105% uphill run to reach the target at $0.0153 and can begin moving quickly!#Selfkey pic.twitter.com/iFhknu0dQu

— JAVON MARKS (@javonnnm) March 6, 2022