SHIB vs ApeCoin – który z nich jest dziś lepszym zakupem?

ApeCoin może być lepszym wyborem, ponieważ hype jest kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę podczas sezomi na altcoiny.

Shiba Inu to memiczna moneta, która w 2021 roku szturmem zdobyła rynki po tym, jak podskoczyła o miliony procent.

ApeCoin jest nowym graczem na rynku, napędzanym przez połączenie ze znudzoną społecznością Ape NFT.

Teraz, gdy rozpoczyna się sezon na altcoiny, ApeCoin stanowi lepszą okazję do kupna dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać panujący wokół niego szum.

Shiba Inu SHIB/USD to memiczna moneta, która zyskała rozgłos w 2021 roku. Wzrosła wtedy ponad 48,000,000%. Shiba Inu była w dużej mierze napędzana przez szum wokół memicznych monet, który Elon Musk wywołał w 2020 roku. Shiba Inu nadal jest jedną z tych, które mają duży potencjał w przyszłości.

Dzieje się tak dlatego, że wielu inwestorów wciąż poważnie podchodzi do memicznych monet. Wynika to z oczekiwań, że w przyszłości powtórzą się zwyżki z 2021 roku. Poza tym, zespół Shiba Inu ciężko pracuje nad poprawą podstawowych wskaźników SHIB. Na przykład, zespół jest w trakcie budowania platformy metaverse. Biorąc pod uwagę ogromny potencjał, jaki kryje w sobie metaverse, jest to czynnik, który może sprawić, że SHIB w przyszłości będzie osiągał dobre wyniki.

Z kolei ApeCoin APE/USD jest nowym graczem na rynku, który przyciąga cały szum. ApeCoin wzrósł o ponad 2000% od momentu premiery i nadal przyciąga wysokie wolumeny w porównaniu z większością kryptowalut na rynku. Ma to wiele wspólnego z jego powiązaniem ze społecznością Bored Ape, która w tej chwili jest najpopularniejszą społecznością NFT na rynku.

Która z monet jest więc lepszym zakupem?

Zarówno Shiba Inu, jak i ApeCoin są dobrymi inwestycjami. Jednak teraz, gdy sezon na altcoiny wydaje się rozkręcać, najlepiej jest podążać z prądem aby zmaksymalizować zyski. Stosując takie podejście, ApeCoin jest w tej chwili znacznie lepszym zakupem niż Shiba Inu. Szanse są na jego korzyść, ponieważ obecnie jest bardzo popularny.

Podsumowanie

Zarówno Shiba Inu, jak i ApeCoin są fantastycznymi inwestycjami długoterminowymi. Jednak dla inwestora, który chce jak najlepiej wykorzystać swoje inwestycje w krótkim terminie, ApeCoin ma większy potencjał. Jest wokół niego wiele szumu i obecnie znajduje się w miejscu, w którym Shiba Inu była jeszcze w styczniu 2021 roku.