Shiba Inu rośnie o 27% po wprowadzeniu na giełdę Rain

Rain, wiodąca giełda kryptowalutowa z siedzibą w Bahrajnie na Bliskim Wschodzie, po dwóch miesiącach rozważań wprowadziła na giełdę Shiba Inu, aby zwiększyć wolumen obrotu i adopcję.

Rain był pierwszą platformą wymiany kryptowalut, która uzyskała pełną licencję po zatwierdzeniu przez Bank Centralny Bahrajnu. Jeszcze w marcu firma Rain zapytała społeczność na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, czy powinna wprowadzić na giełdę drugi co do wielkości token meme.

Niedawno platforma ogłosiła, że wspiera Shiba Inu. Jednakże, na początku tego roku Shiba Inu była notowana na innych platformach wymiany kryptowalut, takich jak aplikacja handlowa Robinhood i zdecentralizowana giełda Parex.

@Shibtoken is now available on Rain.

You asked and we listened, $shib is now available for trading! #shibarmy pic.twitter.com/EAFHC6YwuT

— Rain (@rain) May 13, 2022