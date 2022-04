Podwojenie inwestycji w branży kryptowalutowej nie zawsze bywa takie trudne, zwłaszcza gdy mówimy o monetach takich jak Shiba Inu (SHIB) . Jednak mimo całej swojej świetności w 2021 roku, SHIB w tym roku mocno spadł, aczkolwiek pod koniec marca nastąpiło pewne ożywienie. Moneta ta ma jednak potencjał podwojenia Twoich pieniędzy. Poniżej dowiesz się dlaczego, ale najpierw zapoznaj się z tymi ważnymi informacjami:

Shiba Inu wydaje się znajdować w znaczącej strefie popytu.

Moneta może się wybić w decydującym, byczym biegu ze 100% zwyżką.

SHIB pozostaje również powyżej silnego wsparcia z bardzo niskim ryzykiem spadkowym.

Źródło danych: Tradingview

Czy SHIB może rzeczywiście podwoić swoją wartość w najbliższym czasie?

Tak, wykres wydaje się wskazywać, że jest to formacja pozwalająca na osiągnięcie 100% wzrostu. Obecnie SHIB wszedł w kluczową strefę popytu pomiędzy 0,0000235 USD a 0,0000263 USD. Taka sytuacja miała już miejsce pod koniec lutego, a po jej przełamaniu SHIB zanotował ogromny wzrost.

Najbardziej konserwatywne szacunki mówią o 38% zwyżce tym razem. Jednak skąd weźmie się 100% wzrost? Cóż, SHIB znajduje się powyżej bardzo silnej strefy wsparcia. Oznacza to, że ryzyko gwałtownej korekty jest minimalne.

Z tego powodu jest prawdopodobne, że SHIB odbije się o około 40%. Po tym nastąpi niewielka korekta, podczas której SHIB lekko się cofnie, a następnie ponownie wzrośnie. W końcu, w najbliższym czasie cena może się podwoić.

Czy nadszedł czas, aby kupić SHIB?

Cóż, Shiba Inu wybije się prędzej czy później. Dlatego sensowne jest rozpoczęcie gromadzenia tych monet w tej strefie popytu.

Z długoterminowego punktu widzenia, SHIB pozostaje nieco ryzykowny z powodu niepewności co do długoterminowych nastrojów inwestorów. Ale biorąc pod uwagę, że spadła ona gwałtownie z poziomu ATH z 2021 roku, może to być świetny moment, aby kupić tę monetę ze zniżką.