Silna akumulacja wielorybów wypycha Aave (AAVE) o ponad 30%

Aave (AAVE) w ciągu ostatnich dwóch dni zanotował gwałtowny wzrost. Wygląda na to, że moneta jest bliska uformowania byczej dywergencji, która może pchnąć protokół DeFi w kierunku 200 USD. Znaczna część tego wzrostu jest napędzana przez akumulację wielorybów i nowości on-chain. Jak trwała może być jednak ta tendencja? Oto kilka szczegółów

Aave (AAVE) uruchomił Aave V3, który zwiększy możliwości ekosystemu.

Dane pokazują również, że wieloryby zgromadziły do tej pory prawie 10 milionów dolarów w AAVE.

W momencie publikacji moneta kosztowała 151 USD, co oznacza wzrost o około 4% w ciągu doby.

Źródło danych: Tradingview

Czy jesteśmy świadkami byczego wybicia Aave (AAVE)?

Wprowadzenie Aave (AAVE) V3, które zostało ogłoszone w środę, jest ogromnym krokiem. Oczekuje się, że nowy protokół odblokuje pożyczki i inne produkty DeFi w ekosystemie Aave. Umożliwi on również optymalizację opłat za gaz i ułatwi w przyszłości transakcje między łańcuchami.

Oczekiwano, że wiadomość ta będzie miała duży wpływ na kurs. Jednak to właśnie akumulacja przez wieloryby sprawia, że AAVE jest jednym z projektów, które warto obserwować. Jak dotąd dodały one do swojego portfela tokeny AAVE o wartości prawie 10 milionów dolarów.

Sugeruje to, że istnieje duże zaufanie do tej monety. Jest prawdopodobne, że AAVE będzie nadal rosnąć w siłę w nadchodzących dniach, a w przyszłości może nawet osiągnąć poziom 200 USD.

Czy warto rozważyć zakup Aave (AAVE)?

Poza akumulacją wielorybów, istnieje jeszcze wiele innych czynników, które sprawiają, że AAVE jest dobrym wyborem. Na początek, jest to wysoce innowacyjny protokół DeFi, który przez lata stale unowocześniał swoją sieć.

Biorąc pod uwagę, że w najbliższych miesiącach spodziewana jest eksplozja DeFi, posiadanie takich tokenów ma duży sens. Poza tym, wartość AAVE nadal pozostaje stosunkowo niedoszacowana w porównaniu z innymi głównymi sieciami.