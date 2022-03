Solana (SOL) może czekać wyprzedaż skutkująca spadkiem o 40%

Po osiągnięciu rekordowych poziomów w listopadzie ubiegłego roku, Solana (SOL) znalazła się pod ogromną presją. Obecnie moneta zbliża się do najbliższego wsparcia. Jeśli poziom ten zostanie przełamany, możemy mieć do czynienia z masową wyprzedażą. Oto kilka najważniejszych informacji:

Obecnie najważniejszym wsparciem dla Solany (SOL) pozostaje poziom 80 USD,

Jeśli altcoin spadnie poniżej tego poziomu, możemy być świadkami spadku w kierunku 50 USD przed kolejnym wzrostem.

W momencie publikacji Solana (SOL) była notowana na poziomie 88 USD, co oznacza wzrost o około 4% w ciągu dnia.

Źródło danych: Tradingview

Solana (SOL) – Ryzyko wyprzedaży

Ostatni rajd na rynku kryptowalut sprawił, że Solana (SOL) oddaliła się nieco od kluczowej strefy wsparcia na poziomie 80 USD. Jednak obecnie nadal istnieje ogromne ryzyko wyprzedaży. Nie jest jeszcze jasne, jak długo altcoin będzie w stanie utrzymać kurs powyżej 80 USD.

Jeśli jednak niedźwiedziom uda się wywrzeć wystarczającą presję, by zejść z SOL poniżej 80 USD, prawdopodobne jest, że w najbliższym czasie cena monety spadnie w kierunku 50 USD. Oznaczałoby to spadek o prawie 40%. Co jednak mogą zrobić byki?

Kluczem do sukcesu jest przebicie się SOL powyżej 102 dolarów, co sprawi, że altcoin znajdzie się powyżej kilku kluczowych stref oporu przed poziomem 80 USD. Chociaż może się to zdarzyć, wydaje się to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę ogromną zmienność, jaką obserwujemy na rynku.

Czy powinieneś trzymać się z dala od Solany (SOL)?

Cóż, dopóki utrzymuje się ryzyko wyprzedaży, nie ma potrzeby, aby jeszcze wchodzić w SOL. Inwestorom długoterminowym zaleca się obserwowanie rozwoju sytuacji cenowej.

Jeżeli dojdzie do spadku poniżej 80 USD, to po kilku dniach lub tygodniach SOL będzie sprzedawany z ogromną zniżką. Jeśli jednak bykom uda się przebić powyżej 100 USD, to wtedy należy dokonać zakupu.