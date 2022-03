Solana (SOL) w ciągu ostatnich kilku tygodni przeżywał niezłą passę. Po spadku do poziomu około 60 USD zaledwie jeden dzień temu, altcoin wzrasta i nie wygląda na to, żeby ten impet miał się zatrzymać. Oto, co wiemy do tej pory:

Solana po raz pierwszy od tygodni przekroczyła poziom 100 USD.

Hossa przebiła kilka kluczowych górnych stref oporu.

W najbliższym czasie moneta prawdopodobnie osiągnie poziom 130 USD.

Źródło danych: Tradingview

Solana (SOL) – Jak będzie przebiegać impet?

Pod koniec marca szerszy rynek kryptowalut ma się całkiem dobrze. Jednak altcoiny takie jak SOL odnotowały większe zwyżki. Monety te miały również brutalny początek roku. Mimo, że tu i ówdzie obserwowaliśmy wzrosty, ogólny trend dla SOL i innych altcoinów był bardzo niedźwiedzi.

Wydaje się jednak, że SOL odwrócił ten trend. Po osiągnięciu dna w okolicach 60 USD, wydaje się, że byki przejęły teraz kontrolę. Ponadto, SOL przebił kilka kluczowych stref oporu, w tym poziom 95 USD.

Celem byków będzie teraz wyjście monety powyżej 105 USD. Jeśli tak się stanie, SOL prawdopodobnie będzie kontynuował zwyżkę, zanim ostatecznie ustabilizuje się w okolicach 130 USD. Jednakże, ta teza zostanie obalona, jeśli byki nie będą w stanie utrzymać akcji cenowej powyżej 95 USD.

Czy Solana (SOL) to dobry zakup?

Solana (SOL) pozostaje jedną z najgorętszych kryptowalut na świecie. Dzięki szybkości transakcji i niskim opłatom za gaz jest uważana za pogromcę Ethereum. Ostatnie spadki dały inwestorom szansę na tanie zakupy.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że Solana jeszcze w tym roku znacznie przekroczy poziom 200 USD, a w 2023 roku osiągnie jeszcze wyższy poziom. Posiadanie SOL jest wysoce zalecane dla każdego inwestora.