Solana (SOL) i Avalanche (AVAX) to dwa z największych konkurentów Ethereum w branży. Token Solana jest wyceniany na ponad 33 miliardy dolarów, podczas gdy Avalanche ma kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 20 miliardów dolarów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy oba tokeny znajdowały się pod presją, przy czym AVAX spadł o ponad 47% od najwyższego punktu w 2021 roku. Solana jest w gorszej sytuacji, ponieważ jej token stracił 61% z najwyższego poziomu w historii. W tym artykule przyjrzymy się najlepszej opcji między SOL i AVAX.

Argumenty przemawiające za Solana

Solana to wiodący projekt blockchain, który jest znany ze swojej szybkości i wydajności. Według jego strony internetowej, Solana może obsłużyć nawet 2000 transakcji na sekundę. Platforma ta została wykorzystana do stworzenia jednych z najbardziej znanych aplikacji na świecie.

Przykładowo, została wykorzystana do stworzenia Brave Browser, platformy używanej przez ponad 50 milionów ludzi każdego miesiąca. Została ona również wykorzystana do stworzenia StepN, szybko rozwijającej się platformy fitness i NFT. W ciągu ostatnich kilku tygodni wartość tokena GMT StepN wzrosła o ponad 20,000%. Inną aplikacją zbudowaną przy użyciu platformy Solana jest Audius, firma, która zrewolucjonizowała branżę strumieniowania muzyki.

Solana jest również szeroko wykorzystywana w branży zdecentralizowanych finansów (DeFi). Jej całkowita wartość zablokowana (TVL) wynosi ponad 6,77 miliarda dolarów, co jest wartością niższą od rekordowego poziomu ponad 14 miliardów dolarów. Niektóre z najlepszych aplikacji zbudowanych w Solanie to między innymi Marinade Finance, Serum i Raydium.

Dlatego też, mimo że ekosystem Solany rośnie, pojawiają się sygnały, że liczba transakcji w sieci spada. Może to stanowić zagrożenie dla sieci.

Argumenty przemawiające za Avalanche

Avalanche to kolejny projekt blockchain, który chce wywołać zamieszanie w sieci Ethereum. Podobnie jak Solana, jest on powszechnie znany z niezwykle szybkich prędkości. W ciągu ostatnich kilku miesięcy sieć odnotowała silny wzrost. W rezultacie jej łączna wartość zablokowana w DeFi wzrosła do ponad 10 miliardów dolarów, co czyni ją czwartą co do wielkości siecią w branży.

Podobnie jak Solana, Avalanche jest wykorzystywany przez najbardziej znanych deweloperów w branży, takich jak AAVE, Trader Joe, BENQI i Curve. Został on również wykorzystany przez wiodące platformy, takie jak 1inch, Alliance Block, Arweave, Atlantis World i Avalaunch.

Pomiędzy Solaną a Avalanche skłaniam się ku opinii, że AVAX jest lepszą inwestycją. Sieć ma większą przepustowość i rośnie w tempie wykładniczym dzięki programom motywacyjnym.