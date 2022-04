Solana vs Waves – który z nich warto teraz kupić?

Solana ma teraz dużo lepsze newsy i może być lepszym zakupem.

Wygląda na to, że Solana otrząsnęła się z negatywnych opinii, które pojawiły się po przerwach w działaniu sieci w 2021 roku.

O Waves krążą plotki, że jest to schemat Ponziego, podczas gdy rynek nie wyszedł jeszcze w pełni z niedźwiedziego trendu.

Solana ma lepsze perspektywy niż Waves w krótkim terminie.

Solana ( SOL/USD ) to inteligentna platforma blockchain, która zyskała popularność dzięki dużej szybkości i niskiej prędkości transakcji. Przed korektą kryptowalut w ciągu ostatnich dwóch dni, Solana zaczęła wyprzedzać większość innych kryptowalut z pierwszej dziesiątki pod względem wzrostu. Jest to wskaźnik, że inwestorzy nabierają pewności co do przyszłego sukcesu Solany po serii przestojów sieci pod koniec 2021 roku. Biorąc pod uwagę duże inwestycje w NFT Solany, perspektywy wzrostu natywnej waluty wyglądają dobrze.

Waves ( WAVES/USD ) jest również platformą inteligentnych kontraktów, która zyskała popularność dzięki zastosowaniu w DeFi. Kilka tygodni temu Waves znacznie przewyższyła większość kryptowalut. W następstwie sankcji pojawiły się spekulacje, że jest to projekt rosyjski i że Rosjanie będą go używać do przeprowadzania transakcji i ochrony przed utratą bogactwa. Jednak w ciągu ostatnich kilku dni wartość Waves spadła mocniej niż przeciętnie. Jest to następstwem pogłosek, że może to być schemat Ponziego.

Który dip kupić?

Podczas gdy Solana i Waves są kryptowalutami o wysokim potencjale i wyjdą z tego tąpnięcia, Solana ma lepsze perspektywy. Jednym z powodów jest to, że ma znacznie większy ekosystem projektów, które się na niej opierają. O Solanie jest też znacznie głośniej, zwłaszcza wśród inwestorów instytucjonalnych, co może działać na jej korzyść, gdy na rynek powrócą byki.

Waves jest znacznie mniejszą siecią i nie jest tak znana jak Solana. Poza tym, po ostatnich plotkach o tym, że jest to Ponzi, Waves może potrzebować więcej czasu, aby zyskać popularność, ponieważ rynek jest bardzo zmienny.

Podsumowanie

Zarówno Solana, jak i Waves są blockchainami inteligentnych kontraktów o dużym potencjale. Jednak po pojawieniu się negatywnych plotek na temat Waves, Solana może być lepszym zakupem w krótkim terminie. Sprawia to, że SOL jest lepszym zakupem w obecnym trendzie spadkowym na rynku kryptowalut.