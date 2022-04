Po bardzo byczym trendzie w marcu, Bitcoin (BTC) znacznie zwolnił w kwietniu. Po raz pierwszy od kilku tygodni moneta spadła poniżej poziomu 40,000 USD. BTC zdołał odrobić część tych strat, a zawdzięcza to w dużej mierze zwiększonym zakupom wielorybów. Oto najważniejsze wnioski:

Inwestorzy instytucjonalni i inni wielcy inwestorzy masowo kupowali BTC po cenie 38,000 USD.

Ta aktywność zakupowa ponownie wypchnęła monetę powyżej 42,000 USD.

Akumulacja wielorybów często sugeruje, że bycze momentum jest tuż za rogiem.

Źródło danych: Tradingview

Jak aktywność wielorybów wpłynie na Bitcoina?

W najbliższym czasie spodziewamy się, że cena Bitcoina utrzyma stałą tendencję wzrostową. Gromadzenie BTC przez duże portfele jest często znakiem, że nadchodzą kolejne zwyżki. W chwili obecnej BTC pozostaje mocno powyżej kluczowego poziomu 40,000 USD. Oczekujemy, że konsolidacja będzie kontynuowana, zanim Bitcoin ruszy w kierunku 45,000 USD.

Bardzo trudno jest jednak dostrzec dalsze zwyżki powyżej 45,000 USD. W rzeczywistości, nawet podczas silnego marcowego rajdu, BTC nie zdołał przebić poziomu 49,000 USD i wkrótce potem gwałtownie spadł. Jest prawdopodobne, że większość kupujących, których widzieliśmy przy cenie 38,000 USD, to inwestorzy krótkoterminowi.

Spodziewamy się, że większość z nich zrealizuje zyski po przekroczeniu przez monetę poziomu 45,000 USD. Doprowadzi to do mini wyprzedaży, która w krótkim terminie przywróci Bitcoina z powrotem do poziomu 40,000 USD.

Czy warto podążać za wielorybami?

Cóż, cena 38,000 USD była najbardziej odpowiednia dla inwestorów BTC. Jednak istnieje wystarczający potencjał, aby moneta osiągnęła 45,000 USD z obecnej ceny. Możesz więc rozważyć zakup i uzyskać co najmniej 10% zysku w ciągu najbliższych dni. Jeśli jednak chcesz trzymać BTC przez dłuższy czas, to wciąż ma on potencjał, aby do końca tego roku przynieść Ci dwukrotny zysk.