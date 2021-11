Spadek SHIBA INU (SHIB) jest kontynuowany po masowym ruchu inwestorów

Po imponującym rajdzie, Shiba Inu (SHIB) otrzymał cios po niedawnym ruchu inwestorów.

Cena monety spadła w ciągu ostatniego tygodnia o ponad 28%.

Jednak społeczność Shiba Inu nadal ma duże nadzieje, że moneta SHIB powróci, a inwestorzy rozpoczęli przygotowania do wybicia, szczególnie w obliczu rozmów o giełdzie Kraken, a być może nawet notowaniu na Robinhood.

Wygląda na to, że SHIB po ponad 950% zwyżce od pierwszego kwartału jest podatny na ruchy inwestorów.

Jacob Oracle, popularny analityk kryptowalut, podzielił się danymi, które wskazują na ruch portfela, który zamienił inwestycję w Shib o wartości 8 tysięcy USD na prawie 5,7 miliarda USD.

Remember the guy who turned his $8K $SHIB Investment into $5.7 Billion?

Well, he recently moved 40+ trillion of his #SHIB holdings to new four new wallets.

If he decided to sell these bags, SHIB would plummet -99.99% to zero. Oof. pic.twitter.com/HqrWw57nr2

— Jacob Oracle (@JacobOracle) November 3, 2021