Walka firmy Ripple o pokonanie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie, która ciągnie się od grudnia 2020 roku, będzie trwała do początku 2023 roku, wynika z aktualizacji udostępnionej przez Stuarta Alderoty’ego, głównego radcę prawnego Ripple.

Sprawa dotyczy XRP, kryptowaluty wprowadzonej na rynek przez Ripple Labs.

W dniu 22 grudnia SEC ogłosiła , że postawiła zarzuty firmie Ripple Labs Inc. i dwóm członkom kierownictwa w związku ze sprzedażą niezarejestrowanych papierów wartościowych o wartości 1,3 miliarda dolarów. Regulator powiedział, że oferta papierów wartościowych była „w toku”, rzekomo odnosząc się do sprzedaży XRP przez Ripple.

Zasadniczo SEC twierdziła, że XRP jest papierem wartościowym. Firma Ripple i jej kierownictwo utrzymują, że oskarżenia organu nadzorującego rynek papierów wartościowych są całkowicie fałszywe. Na jaw wyszło o wiele więcej, w tym komentarze byłych urzędników SEC.

Sobotnia aktualizacja informacji od Alderoty’ego i prawnika obrony Jamesa K. Filana oznacza, że na rozwiązanie sprawy przyjdzie nam poczekać jeszcze całe dwa lata.

„Obecnie wygląda na to, że rozwiązanie sprawy nastąpi w 2023 roku – a każdy dzień, który mija, jest krzywdzący dla obywateli USA, którzy w gruncie rzeczy padli ofiarą przeciągania sprawy przez SEC” – powiedział Alderoty w wątku na Twitterze .

Filan wskazał na to samo prawdopodobieństwo, stwierdzając w swoim tweecie, że zarówno SEC, jak i Ripple złożyły wspólne pismo w sprawie harmonogramu działań w celu rozwiązania sprawy. Według niego, strony zaproponowały, aby rozpoczęcie składania wniosków o wydanie wyroku w trybie uproszczonym nastąpiło w sierpniu.

Harmonogram uwzględnia również ewentualne zastrzeżenia ekspertów, a końcowe briefy powinny zostać złożone „kilka dni przed Bożym Narodzeniem”.

Widoczne opóźnianie przez SEC w trakcie trwania sprawy prawdopodobnie odegrało rolę w decyzji Ripple o zgodzie na wspólne złożenie wniosku. To właśnie z tego powodu posiadacze XRP będą musieli znosić długie oczekiwanie na potencjalne rozstrzygnięcie.

Alderoty powiedział:

„Dla tych, którzy pytają, czy jest to wspólne zgłoszenie – tak, jest to wspólne zgłoszenie. Jednak, opierając się na dotychczasowych osiągnięciach SEC, gdybyśmy się na to nie zgodzili, bardzo prawdopodobne, że kolejna iteracja byłaby jeszcze dłuższa”.

