Crypto.com, rozwijająca się platforma kryptowalutowa, ogłosiła, że sprzedawcy Shopify będą teraz mogli otrzymywać płatności kryptowalutowe od klientów za pomocą Crypto.com Pay. Ruch ten daje użytkownikom Shopify rozszerzony zasięg, oferując klientom więcej opcji płatności.

Crypto.com poinformował, że zrezygnuje z opłaty rozliczeniowej w wysokości 0,5% od wszystkich transakcji dokonywanych przez użytkowników Shopify przez co najmniej jeden miesiąc, aby powitać ich na pokładzie. Oznacza to, że sprzedawcy Shopify korzystający z płatności Crypto.com będą mogli cieszyć się 0% opłatą rozliczeniową od wszystkich transakcji kryptowalutowych przez co najmniej jeden miesiąc.

Płatności kryptowalutowe na Shopify

Crypto.com Pay pozwoli sprzedawcom Shopify na natychmiastowe otrzymywanie płatności kryptowalutowych od rosnącej bazy użytkowników Crypto.com przy zerowym koszcie transakcji.

Crypto.com Pay to usługa off-chain, która jest dostępna dla użytkowników Crypto.com na całym świecie.

Oprócz zerowych opłat transakcyjnych, Crypto.com oferuje również klientom nagrody kryptowalutowe typu cashback, gdy płacą oni za pomocą tokena Cronos (CRO), który jest natywnym tokenem Crypto.com. Klienci mogą otrzymać do 10% nagrody w okresie promocji, która będzie trwała przez miesiąc.

Integracja Shopify z Crypto.com Pay podkreśla, że aplikacja Crypto.com Pay jest preferowaną aplikacją do płatności kryptowalutowych dla sprzedawców internetowych poszukujących opcji płatności kryptowalutowych.

Po integracji, współzałożyciel i dyrektor generalny Crypto.com, Kris Marszalek, powiedział:

„Zapewnienie większej liczbie klientów i sprzedawców możliwości angażowania się w handel przy użyciu kryptowalut jest priorytetem dla Crypto.com. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani integracją z Shopify i możliwością udostępnienia tej możliwości jeszcze większej liczbie klientów i sprzedawców na całym świecie”.

O Crypto.com Pay

Crypto.com Pay pozwala użytkownikom zaoszczędzić 80% na transakcjach w porównaniu z tradycyjnymi procesorami płatności. Nie pobiera żadnych opłat transakcyjnych poza opłatą rozliczeniową w wysokości 0,5%.

Po drugie, użytkownicy nie ponoszą żadnych kosztów konfiguracji, a integracja ze sklepami handlowymi Shopify zajmuje tylko kilka minut.

Korzystając z Crypto.com Pay, klienci mogą płacić za pomocą ponad 20 kryptowalut, w tym BTC, ETH, CRO, DOGE, SHIB i APE.

Komentując integrację, dyrektor działu ekosystemu Blockchain w Shopify, John S. Lee, powiedział:

„Cieszymy się, że możemy powitać Crypto.com, aby pomóc sprzedawcom Shopify zapewnić dodatkowy szybki i wygodny sposób, w jaki klienci mogą płacić za swoje zamówienia online. Nasz rosnący ekosystem blockchain demonstruje nasze zaangażowanie we wspieranie sprzedawców z alternatywnymi metodami płatności na ich stronach sklepowych, pomagając w dalszym rozszerzaniu tego, co jest możliwe w handlu”.

Od momentu uruchomienia w 2018 roku, Crypto.com Pay został zintegrowany na różnych platformach, przynosząc korzyści sprzedawcom. Niektóre z platform, które do tej pory zintegrowały Crypto.com Pay, to TIME Magazine, WooCommerce, Oveit, Coinzilla i Ledger.