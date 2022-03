Stacks (STX) – czy wieloryb agresywnie się rozpędza?

Stacks cieszy się rosnącą popularnością ze względu na swoją zdolność do uczynienia Bitcoina tak programowalnym jak Ethereum.

Obecny wzrost Stacks nie jest oparty na fundamentach i jest bardziej związany z aktywnością wielorybów.

Wolumeny spadają, ale Stack nadal utrzymuje kluczowe wsparcie w ciągu dnia.

Stacks ( STX ) to projekt kryptowalutowy, który uwalnia moc Bitcoina daleko poza jego zastosowania jako waluty i magazynu wartości. Dzięki Stacks, największa na świecie kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej i jednocześnie najbezpieczniejsza może być wykorzystywana do tworzenia inteligentnych kontraktów. Jest to bardzo ważne, ponieważ bezpieczeństwo Bitcoina pozwala na wykorzystanie go do tworzenia bardzo wrażliwych Dapps, zwłaszcza w ramach DeFi.

Implikacje uczynienia Bitcoina programowalnym są dość duże również dla Stacks. Jednym z nich jest to, że czyni to ze Stacks bardzo poszukiwaną kryptowalutę przez inwestorów, którzy chcą zarabiać na stakowaniu Bitcoina. Poprzez stakowanie Stacks, inwestorzy zarabiają APY na poziomie aż 9,8%, a nagrody są wypłacane w BTC.

Jednakże, Stacks zazwyczaj porusza się zgodnie z szerokim rynkiem, a jego obecna cena jest anomalią, biorąc pod uwagę, że rynek kryptowalut jest obecnie niedźwiedzi.

Akcja cenowa zgodna z aktywnością wielorybów

W ciągu ostatnich 24 godzin kurs Stacks wzrósł o ponad 28%. Wynika to z nagłego wzrostu wolumenu, który obecnie wynosi ponad 4800%. Taki nagły wzrost wolumenu zakupów wskazuje, że jakiś wieloryb kupuje Stacks w ogromnych ilościach, co wywołuje obecny rajd cenowy.

Stacks tworzy formację trójkąta zniżkującego

Po ogromnej pompie, która sprawiła, że Stacks osiągnął maksimum na poziomie 1,9 USD, kurs uformował formację trójkąta zniżkującego z silnym wsparciem na wysokości 1,346 USD. Sygnalizuje to, że wolumen obrotu spada po początkowej pompie, która była zgodna z aktywnością wielorybów.

Źródło: TradingView

Jeśli wolumeny kupna utrzymają się na wysokim poziomie i kurs odbije się od wsparcia na poziomie 1,346 USD, w krótkim terminie może ponownie przetestować opór na poziomie 1,9 USD. Gdyby jednak bykom udało się przełamać 1,9 USD, możliwe byłoby osiągnięcie kursu powyżej 2,5 USD.

Jednakże, jeśli to była tylko przypadkowa pompa i Stacks spadnie poniżej wsparcia 1,346 USD, to prawdopodobnie w krótkim terminie może dojść do obniżenia kursu poniżej 1,07 USD.

Podsumowanie

W ciągu ostatnich 24 godzin Stacks rozpoczął rajd zgodny z aktywnością wielorybów. Niemniej jednak, wolumen ten maleje i STX jest obecnie notowany blisko kluczowego wsparcia.