Stellar może wkrótce stać się hitem: oto gdzie kupić XLM

Popularność Stellara rośnie od czasu spalenia tokena dwa dni temu. Ta 30. największa moneta pod względem kapitalizacji rynkowej osiągnęła tygodniowy przyrost o około 4%.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Stellar, takie jak czy warto go kupić i gdzie są najlepsze miejsca aby tego dokonać.

Stellar jest otwartą siecią, która pozwala na przenoszenie i przechowywanie pieniędzy. Kiedy została wydana w lipcu 2014 roku, jednym z jej celów było zwiększenie integracji finansowej poprzez dotarcie do nieubankowionych mieszkańców świata.

Wkrótce potem jej priorytety przesunęły się na pomoc firmom finansowym we wzajemnych kontaktach za pośrednictwem technologii blockchain.

Natywny token sieci znany jako XLM służy jako pomost, który obniża koszty transgranicznego obrotu aktywami. Wszystko to ma na celu rzucenie wyzwania istniejącym dostawcom usług płatniczych, którzy często pobierają wysokie opłaty za podobne usługi.

Stellar był początkowo oparty na protokole Ripple Labs. Blockchain powstał w wyniku hard forka, a następnie kod został napisany od nowa.

Nic nie zastąpi własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna być oparta na Twojej wiedzy o rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Zastanów się również, jak odczułbyś utratę pieniędzy.

W momencie pisania tego tekstu cena Stellara wynosiła około 0,17 USD. Digital Coin Price przewiduje, że w tym roku 1 XML będzie kosztował średnio 0,24 USD, a w 2025 roku 0,34 USD. Do 2030 roku może osiągnąć średnią wartość 0,80 USD.

Price Prediction jest nieco bardziej bycze, przewidując, że moneta osiągnie średnią wartość 0,26 USD w 2022 roku. Jednak prognoza długoterminowa jest dość optymistyczna. Przewidują oni średnią cenę 0,74 USD w 2025 roku i 5,11 USD w 2030 roku.

$XLM 4H chart

The most relevant resistances, signals, and moves during the next coming days.

A break-out of the descending resistance, that goes back to Nov 2021, and reclaim of $.206 will trigger move toward $.25, with stop-loss on the chart. #XLM #Stellar #Lumens #XRP #Bitcoin pic.twitter.com/tShn1Fy1Ee

— STΞLLΞR TRADING (@STELLAR_trading) March 13, 2022