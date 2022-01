Kryptowaluty nadal zmagają się z presją spadkową, ponieważ sentyment na rynku akcji wpływa również na aktywa kryptowalutowe.

Popularny analityk kryptowalutowy i trader Michael van de Poppe zwrócił uwagę na kolejne możliwe ruchy dla wielu altcoinów, w tym Polygon (MATIC), Fantom (FTM) i Enjin Coin (ENJ).

Analityk podkreśla również perspektywy techniczne dla dwóch innych altcoinów – Woo Network (WOO) i Verasity (VRA).

Van de Poppe uważa również, że czołowa kryptowaluta jaką jest Bitcoin może odnotować przyzwoite odbicie i przebić się do poziomu 46,000 USD. Następuje to po tym, jak kryptowaluta przebiła się powyżej 40,000 USD po krótkim spadku do 39,600 USD w poniedziałek.

https://twitter.com/CryptoMichNL/status/1480632972021747719

Zwracając się do altcoinów analityk twierdzi, że cena Fantom może zanotować kolejny skok, poza głównymi poziomami wsparcia. Spogląda na parę FTM/BTC jako wskaźnik stabilności, zauważając, że 0,0005 BTC stanowi dobry punkt wejścia w przypadku tej monety.

Michael van de Poppe uważa, że FTM, wraz z Cosmos (ATOM) i Chainlink (LINK), są jednymi z tych altcoinów, które pokazały ostatnio wielką siłę. Mówi, że jeśli cena Bitcoina się "ustabilizuje", to FTM będzie jednym z tych altcoinów, które warto obserwować.

Once #Bitcoin is done and settles down for a bit, you'd want to jump onto the coins that have been showing strength in the past weeks already.

I'd consider $FTM, $ATOM, $LINK as some of the coins that are showing massive strength recently.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 8, 2022