Przedstawiciele ekosystemu SuperRare ogłosili na Twitterze, że posiadacze natywnego tokena RARE mają jeszcze jeden dzień, aby zagłosować nad kolejną niezależną galerią, która pojawi się na platformie SuperRare. Głosowanie kończy się 21 marca o godzinie 21:00 czasu PST. W momencie pisania tego tekstu wartość RARE wzrosła o 39%.

Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się jak i gdzie kupić RARE, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ponieważ RARE jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić RARE za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić RARE już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym RARE.

SuperRare jest wiodącą platformą NFT, na której do tej pory zgromadzono cyfrowe dzieła sztuki o wartości około 90 milionów dolarów. W wersji 1.0, zespół SuperRare wybierał artystów, którzy wybijali swoje dzieła na wspólnym inteligentnym kontrakcie jako SuperRare NFT.

W wersji 2.0 sytuacja uległa zmianie – wprowadzono niezależnie działające strony internetowe, kuratelę na skalę sieci oraz suwerenne kontrakty mennicze, dzięki którym artyści mogą promować, wybijać i sprzedawać swoje dzieła bezpośrednio kolekcjonerom.

Mając na celu postępującą decentralizację, SuperRare przekazał zarządzanie i własność sieci społeczności. Jest to DAO, które przydziela środki ze Skarbu Wspólnoty, nadzoruje kluczowe parametry platformy oraz głosuje nad proponowanymi ulepszeniami protokołu i sieci.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji dotyczących Twoich finansów przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Tech News Leader przewiduje, że SuperRare może wzrosnąć do 0,93 USD do końca tego roku. Za 5 lat 1 RARE może osiągnąć cenę 2,69 USD, a w ciągu dekady moneta może być warta 17,43 USD.

$RARE is going crazy! 70% pump since buy signal printed on the one hour chart.

What's going on here? Anybody knows why it's pumping? #superrare #RARE pic.twitter.com/jIQjDpBDgU

— Sam Mti (@MTI_Trading) March 20, 2022