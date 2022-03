Kiedy SushiSwap (SUSHI) pojawił się po raz pierwszy, był postrzegany jako jeden z najlepszych projektów w historii DeFi. Zainteresowanie inwestorów było błyskawiczne i w związku z tym moneta poszybowała w górę, osiągając w marcu zeszłego roku rekordowy poziom około 23,3 USD. Od tamtej pory SUSHI przeżywa jednak trudne chwile. Czy naprawdę uda się odzyskać dobrą pozycję? Oto, co musisz wiedzieć:

SUSHI z najwyższego poziomu 23,3 USD jest obecnie notowane po około 3,56 USD.

SushiSwap ma coraz większą konkurencję na rynku DeFi, zwłaszcza na DEX-ach.

Jest bardzo mało prawdopodobne, że moneta w najbliższym czasie odzyska ATH.

Źródło danych: Tradingview

SushiSwap (SUSHI) — Ponura perspektywa

Jeśli ktoś z Was obgryza paznokcie i czeka na powrót SUSHI do poziomu 23,3 USD, to może być zmuszony poczekać jeszcze przez jakiś czas. W przeciwieństwie do wielu monet, które spadły z powodu szerszych czynników rynkowych, a nie zmian w podstawowych fundamentach, SUSHI ucierpiał z obu powodów.

Po pierwsze, projekt stojący za SUSHI musi radzić sobie z rosnącą konkurencją ze strony lepszych, bardziej efektywnych uczestników rynku, którzy zabierają sporo użytkowników i TVL. SushiSwap musi również radzić sobie z zatorami i wysokimi opłatami za gaz w Ethereum, które ma ograniczoną skalowalność.

Jeśli chodzi o krótkoterminowe perspektywy cenowe, widzieliśmy, że moneta spadła poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 4,2 USD. Oczekujemy, że SUSHI osiągnie pułap 2,8 USD zanim dojdzie do znaczącego wzrostu.

Czy SushiSwap (SUSHI) jest wart ryzyka?

Cóż, to zależy od Twoich oczekiwań. Mimo, że moneta spadła z ATH i nie wróci tam szybko, nadal jest trochę możliwości. Przy obecnej cenie 3,5 USD wartość SUSHI jest mocno niedoszacowana.

Jeśli nastroje na rynku ulegną poprawie, do końca roku możemy być świadkami skoku w kierunku 7 USD. To wciąż byłby skok o 50%. Poza tym, przejście na Ethereum 2.0 może pomóc w rozkwicie projektu w przyszłości.