Biały Dom podobno opowiada się za zwolnieniami tylko dla górników, co może zaszkodzić protokołowi dowodu stawki (PoS)

Administracja prezydenta Joe Bidena poparła poprawkę do ustawy o infrastrukturze Senatu USA, która uderzy w projekty z protokołem dowodu stawki (PoS).

Podczas gdy rząd stara się pozyskać miliardy dolarów w ramach podatku od kryptowalut, senatorowie zatwierdzili między innymi ostrzejsze obowiązki sprawozdawczości podatkowej, w tym dwie konkurujące ze sobą poprawki wprowadzone po początkowej odwilży na rynku kryptowalut.

Biały Dom, ku przerażeniu wielu uczestników sektora kryptowalut, formalnie opowiedział się po stronie senatorów Marka Warnera (D-VA) i Roba Portmana (R-OH) i ich „poprawki last minute”.

Late breaking – White House is coming out formally in support of Warner-Portman-Sinema crypto amendment, implicitly against the Toomey-Wyden-Lummis plan

Nowelizacja ma na celu zwolnienie górników i programistów w sieciach Proof of Work z dodatkowych obowiązków raportowania podatkowego. Z uciążliwych obowiązków zwolnieni mają być również sprzedawcy oprogramowania i portfeli sprzętowych.

Z kolei konkurencyjna poprawka autorstwa Cynthii Lummis (R-WY), Pata Toomeya (R-PA) i Rona Wydena (D-OR) ma na celu ominięcie wszelkich pośredników niefinansowych w sektorze, objętych definicją „brokera”. Oznacza to, że górnicy, walidatorzy i programiści PoS nie będą podlegać surowym wymogom podatkowym wprowadzonym w niedawnej umowie mającej na celu zebranie 28 miliardów dolarów z transakcji kryptowalutowych.

Według Wydena, dwupartyjna poprawka podobno nie faworyzowana przez Biały Dom oferuje „prawdziwe, zdroworozsądkowe rozwiązanie” kwestii podatku od kryptowalut. Dodał, że jeśli zmiany w ustawie przejdą, „Amerykanie zapłacą podatki od kryptowalut, jednocześnie wspierając innowacje” w USA.

Niektórzy komentatorzy z branży kryptowalut twierdzą, że nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę potrzebę tłumienia wszystkich kryptowalut oprócz Bitcoina, podczas gdy inni sugerowali , że zaszkodzi to nawet rozwijającemu się ekosystemowi zdecentralizowanego finansowania (DeFi).

The White House is choosing to support Proof-of-Work over Proof-of-Stake, in law, in an unrelated infrastructure bill.

This is will have huge consequences for how cryptocurrency develops in America. https://t.co/FYI4xh1VQH

— Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) August 6, 2021