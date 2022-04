Znalezienie właściwej inwestycji w kryptowaluty nie zawsze jest łatwe. Przy tak wielu hiperbolach, oszustwach i projektach, które są niczym więcej niż PR, znalezienie prawdziwego aktywa, które pomnoży Twoje pieniądze, może zająć dużo czasu. Ale wcale nie musi tak być. Istnieje kilka niewiarygodnie niedocenianych altcoinów, które mogą szybko pomnożyć Twoje pieniądze. Oto dlaczego:

Większość z tych niedowartościowanych altcoinów nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem mediów.

Monety reprezentują projekty, które próbują rozwiązać rzeczywiste problemy w świecie kryptowalut.

Wszystkie są wspierane przez zespoły gwiazd i inwestorów.

Bez dalszych ceregieli, poniżej przedstawiamy trzy niedoceniane altcoiny, które w przyszłości mogą być warte fortunę.

GoldFinch (GFI)

GoldFinch (GFI) to protokół, który umożliwia użytkownikom dostęp do pożyczek kryptowalutowych bez zabezpieczenia. Jest to jeden z niewielu protokołów tego typu.

Źródło danych: Tradingview

Projekt łączy również ubezpieczycieli na rynkach wschodzących z dostawcami kapitału, aby stworzyć prawdziwie zdecentralizowany sposób świadczenia usług finansowych. Unikalny charakter tego projektu sprawia, że jest on bardzo atrakcyjny i powinien być wart zainteresowania inwestorów.

IOTA (MIOTA)

IOTA (MIOTA) to interesujący projekt blockchain, który nie wykorzystuje proof-of-work ani proof-of-stake. Zamiast tego wykorzystuje zastrzeżoną technologię Tangle, która jest znacznie tańsza i energooszczędna niż wspomniane rozwiązania. Ponieważ popyt na tanie łańcuchy nadal rośnie w przyszłości, projekty takie jak IOTA prawdopodobnie w końcu odnotują znaczne zwyżki.

Oasis Network (ROSE)