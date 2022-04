Telegram dodał nową funkcję kryptowalutową, która pozwala użytkownikom wysyłać sobie nawzajem Toncoin (natywny token TON Foundation). Funkcja ta jest porównywalna z funkcją płatności Bitcoinem na Twitterze, która została wprowadzona we wrześniu 2021 roku za pośrednictwem funkcji Tip Jar. Jedyna różnica polega na tym, że Twitter zdecydował się na użycie Lightning Network firmy Stripe do płatności kryptowalutowych.

Aby korzystać z nowej funkcji kryptowalutowej, użytkownicy Telegrama muszą najpierw pobrać i zainstalować oficjalnego bota portfelowego Telegrama, który pozwala im kupować kryptowaluty za pomocą kart kredytowych, handlować nimi, a nawet wysyłać je do innych portfeli kryptowalutowych.

Po zainstalowaniu bota portfelowego, użytkownicy mogą następnie wysłać Bitcoina (BTC) lub Toncoin do siebie nawzajem, klikając na przycisk „Portfel” w wiadomościach bezpośrednich w aplikacji Telegram.

Toncoin jest natywną kryptowalutą TON Foundation, która jest zdecentralizowanym blockchainem warstwy 1 opracowanym przez Telegram. W skrócie, TON Foundation to projekt blockchain firmy Telegram.

Po uruchomieniu funkcji płatności kryptowalutowych Toncoin na Telegramie TON Foundation poinformowała za pośrednictwem tweeta, że ludzie nie będą już musieli wprowadzać długich adresów portfeli kryptograficznych podczas wysyłania i odbierania kryptowalut, a następnie czekać na potwierdzenie.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

