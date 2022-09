Na początku tygodnia funt brytyjski spadł do najniższego poziomu w historii, po tym jak nowa premier Lizz Truss zapowiedziała wprowadzenie serii cięć podatkowych.

Inwestorzy obawiali się, że podważy to zaufanie do funta, a wyprzedaż spowodowała spadek wartości do historycznie niskiego poziomu 1,03 USD. Nagłówki gazet były pełne dyskusji o posunięciu rodem z Armagedonu, o przyszłości funta i o tym, co to oznacza w przyszłości.

Jedna rzecz, która mnie uderzyła – pokazuje, jak daleko jeszcze musimy się posunąć, jeśli Bitcoin ma być uważany za rozsądną formę pieniądza.

Jak widać na poniższym wykresie, funt spadł blisko 7%, do 1,03 USD, po czym odbił się z powrotem do poziomu, w którym obecnie jest notowany na poziomie 1,07 USD.

Wykres GBP/USD od TradingView

Bitcoin

Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na dzienne zwroty Bitcoina, ten 7% spadek jest po prostu spacerkiem po parku. Poniżej przedstawiłem wykres dziennych zwrotów Bitcoina w ciągu ostatniego roku, aby to zilustrować. W rzeczywistości, tylko w ciągu ostatniego roku były 23 sytuacje, w których Bitcoin miał dzienny ruch o wielkości 7% lub większej (11 w dół, 12 w górę).

Oczywiście dla waluty lub magazynu wartości jest to całkowicie nie do przyjęcia – i właśnie dlatego Bitcoin nie może być uznany ani za jedną, ani za drugą, przynajmniej na razie. I ma przed sobą długą drogę.

Jestem zwolennikiem mocy, jaką posiada Bitcoin, ale ogłaszanie go teraz jako renomowanego magazynu wartości jest po prostu niedorzeczne. Pandemonium wokół 7% spadku GBP pokazuje to lepiej niż cokolwiek innego. 7% prawie w ogóle nie trafia na pierwsze strony gazet w krainie kryptowalut.

Widziałem ograniczenia Bitcoina z pierwszej ręki, kiedy pojechałem do Salwadoru tego lata. Obywatele zgłosili, że czują się zaniepokojeni zmiennością, a wielu ustawiło swoją rodzimą aplikację Chivo, aby natychmiast przekonwertować wszystkie Bitcoiny, które otrzymali za pośrednictwem swoich firm, na USD, aby nie musieli ponosić zmienności.

Jedna statystyka powinna być wszystkim, czego potrzebujesz, aby wbić do głowy, jak daleko Bitcoin musi się posunąć: największa na świecie kryptowaluta jest w dół o 70% od swojego dotychczasowego maksimum mniej niż rok temu (listopad 2021). Wyobraź sobie, że jesteś w 100% zaalokowany w Bitcoinie i odnosisz się do niego jako do magazynu wartości? To po prostu obiektywnie słabe.

Czy Bitcoin staje się mniej niestabilny?

Sporządziłem poniższe wykresy wszystkich dziennych ruchów Bitcoina w ujęciu procentowym od 2014 roku. Wyniki nie wskazują na znaczące zmniejszenie zmienności.

Jednak tak naprawdę dopiero w ostatnich dwóch latach – erze COVID – Bitcoin stał się naprawdę mainstreamowy. Wcześniej był w dużej mierze niszowym aktywem działającym w ezoterycznych zakątkach internetu. Dlatego to właśnie najbliższe kilka lat może być najbardziej znaczące, jeśli chodzi o spadek zmienności.

Jedno jest pewne, zmienność w tej chwili na rynku GBP powoduje chaos, a to pokazuje dokładnie, jak daleko Bitcoin musi jeszcze dojść, aby osiągnąć swój cel, jakim jest stanie się renomowanym magazynem wartości.

