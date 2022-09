Ten tydzień udowadnia, że dla cen kryptowalut liczy się tylko jedno

Tego dnia w zeszłym tygodniu Ethereum zakończyło największą aktualizację oprogramowania w historii kryptowalut, ponieważ Merge w końcu miało miejsce. Wszystko przyszło i poszło gładko bez przeszkód, dokładnie tak, jak zostało zaplanowane.

W ciągu tygodnia Ethereum straciło 12% swojej wartości.

Jerome Powell porusza rynkiem

To pokazuje, że nawet tak ogromne wydarzenie jak Merge nie wystarczy, aby pokonać to, co naprawdę kontroluje rynki: sytuację makro. A przez sytuację makro mam na myśli to, jak na nią reaguje Jerome Powell i Rezerwa Federalna.

Fed zapowiedział kolejną podwyżkę stóp o 75 punktów bazowych, co w dużej mierze zostało pobudzone przez rozczarowujący odczyt inflacji z zeszłego tygodnia. Komunikat dla rynku jest teraz bardzo jasny: podwyżki stóp procentowych będą kontynuowane gęsto i szybko, dopóki inflacja nie zostanie ograniczona.

A jeśli wcześniej były jakieś wątpliwości, to teraz z pewnością ich nie ma: kryptowaluty będą podążać za tymi podwyżkami stóp procentowych.

Dlaczego stopy procentowe kontrolują ceny kryptowalut?

Kryptowaluty pozostają tak ryzykowne, jak tylko można. Im dalej w spektrum ryzyka, tym bardziej zmienne są ruchy – zarówno w górę, jak i w dół.

Podniesienie stóp przez Fed sprawia, że droższe jest pożyczanie i inwestowanie, co służy wyciągnięciu płynności z gospodarki. To spowalnia inflację, a jednocześnie grozi recesją, co jest barierą, którą stara się pokonać Fed.

W przypadku kryptowalut, pomimo wielu narracji o zabezpieczeniach przed inflacją, jeszcze tego nie ma. Korelacja między giełdą a kryptowalutami jest niebotyczna i obie poruszały się w parze.

Co przyniesie przyszłość?

Pisałem o tym ostatnio bardzo dużo. Podczas gdy wierzę w Bitcoina długoterminowo, nie da się obejść faktu, że w krótkim terminie akcja cenowa jest napędzana przez makro.

Osobiście jestem bardzo negatywnie nastawiony do kierunku gospodarki i uważam, że zima może być naprawdę brzydka. Jeśli ta prognoza się spełni, Bitcoin podąży za resztą rynku w dół.

W kryzysach korelacje sięgają jednego, ponieważ następuje ucieczka do jakości na wszystkich rynkach. Inwestorzy sprzedają ryzykowne aktywa i kierują się w stronę bezpiecznych aktywów. Jest to część powodu, dla którego dolar jest tak silny, ponieważ jest postrzegany jako najbezpieczniejsza z bezpiecznych przystani.

Jest to wzór, który widzieliśmy wielokrotnie w poprzednich okresach recesji. Dla kryptowalut jest to pierwszy makrospadek, którego doświadczyły w swojej krótkiej historii. I właśnie teraz, nawet z pozytywnymi wydarzeniami, takimi jak Merge, szersze ruchy gospodarki są jedyną rzeczą, która ma znaczenie dla akcji cenowej kryptowalut.