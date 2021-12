Możesz teraz kupić CertiK, który wzrósł o 75% w ciągu dnia: oto gdzie

CertiK wzrósł o prawie 74% w ciągu ostatnich 24 godzin, osiągając poziom kurs bliski 3 USD. Wolumen obrotu w ciągu ostatniej doby wyniósł niecałe 231,5 mln USD. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach zakupu CertiK.

CertiK Chain to blockchain o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, delegowany proof-of-stake przeznaczony do niezawodnej realizacji aplikacji o znaczeniu krytycznym, w tym DeFi, NFT i pojazdów autonomicznych. CertiK Chain stawia na pierwszym miejscu kompatybilność między łańcuchami, zbudowany jako Cosmos Hub z pełną kompatybilnością EVM i Hyperledger Burrow, jak również kompatybilność z eWASM i AntChain. Niezależnie od protokołów, projekty blockchain mogą uzyskać wgląd w bezpieczeństwo dzięki Security Oracle, która zapewnia ochronę transakcji w czasie rzeczywistym, identyfikując i sygnalizując szeroki zakres złośliwych podatności, zanim one wystąpią.

Zdaniem Wallet Investor, CertiK może być intratnym zakupem. Poniższa sekcja zawiera prognozę cenową platformy. Kryptowaluty podlegają dzikim wahaniom i CertiK może równie łatwo odwrócić swoje wzrosty. Musisz być przygotowany na wahania cen.

Wallet Investor przewiduje długoterminowy wzrost. Oczekują, że za 5 lat cena osiągnie poziom 4,9 USD. Jeśli teraz zainwestujesz 100 dolarów w CertiK, możesz oczekiwać zwrotu w wysokości 166,29% jeśli prognoza będzie trafna.

