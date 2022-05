Cena Terra spadła do najniższego poziomu od lutego tego roku, ponieważ wyprzedaż kryptowalut przyspieszyła. LUNA spadła do aż do poziomu 50,60 USD, który był o około 60% niższy od najwyższego rekordowego poziomu. W rezultacie jej całkowita kapitalizacja rynkowa spadła do około 19,5 mld USD.

Tendencja spadkowa Terra

Terra nie pozostała w tyle za trwającą wyprzedażą kryptowalut, gdy inwestorzy walczyli z rosnącą zmiennością i ryzykiem na rynku. Nie była osamotniona, biorąc pod uwagę, że inne monety również spadły do kilkumiesięcznych minimów.

Rzeczywiście, całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut śledzonych przez CoinGecko spadła do ponad 1,56 biliona dolarów. W szczytowym momencie kapitalizacja rynkowa wynosiła ponad 3 biliony dolarów, co czyni z nich dużą klasę aktywów na świecie.

W związku z tym Terra spadła, ponieważ wiele osób, które posiadają monety, sprzedaje je, obawiając się dalszych strat. Istnieją również obawy o brak napływu środków na tę monetę.

Co więcej, obawy przed jastrzębią decyzją Rezerwy Federalnej spowodowały, że więcej osób wycofało się z rynku, o czym świadczą słabe wyniki na wszystkich rynkach. Na przykład indeks Nasdaq 100, w którym dominują technologie, spadł o 26% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku. Podobnie Dow Jones i Nasdaq spadły o ponad 10% w stosunku do swoich maksimów.

Tymczasem cena Terra również boryka się z problemami, ponieważ jej platformy DeFi odnotowują intensywny odpływ środków. Według danych DeFi Llama, całkowita wartość zablokowanych transakcji (TVL) spadła w ciągu ostatnich 24 godzin o ponad 18%. Jest to głębszy spadek niż w przypadku innych łańcuchów, takich jak Ethereum, Solana i BNB Chain.

TVL wynosi obecnie 20,19 mld dolarów. W ciągu ostatnich 24 godzin wartość TVL największych aplikacji spadła o ponad 20%. Na przykład TVL Anchor Protocol spadł o 16%, a Lido i Astroport o ponad 20%.

Prognoza cenowa Terra

W moim ostatnim artykule na temat Terra, ostrzegałem, że moneta ta będzie świadkiem poważnego spadku, ponieważ tworzyła odwróconą formację kielicha i uchwytu. Prognoza ta okazała się trafna, gdyż w ciągu ostatnich kilku dni cena monety gwałtownie spadła.

Terra przesunęła się poniżej 25-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy MACD i wskaźnik RSI przesunęły się do skrajnie wyprzedanych poziomów.

Dlatego też cena LUNA prawdopodobnie będzie miała krótki rajd w tym tygodniu, zwłaszcza gdy USA opublikuje słabe dane o inflacji konsumenckiej. Jeśli tak się stanie, następny kluczowy opór będzie znajdował się na poziomie 60 USD.