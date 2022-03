Terra (LUNA) zyskuje na wartości, ponieważ popyt na UST jest napędzany przez Anchor Protocol.

Związek LUNA z UST oznacza, że wyższy popyt na UST powoduje wzrost cen LUNA.

LUNA obecnie notowana jest w formacji trójkąta zwyżkującego, co jest wskaźnikiem potencjalnego wybicia.

Terra ( LUNA ) w dalszym ciągu osiąga lepsze wyniki od reszty rynku z ogromnym marginesem. LUNA jest jedyną główną walutą kryptowalutową, która ponownie przebiła swoje maksima od czasu, gdy rynek kryptowalutowy stał się niedźwiedzi w listopadzie 2021 roku.

Przyczyną tego rajdu jest związek między LUNA a stabilnymi monetami działającymi w ekosystemie Terra, takimi jak TerraUSD (UST). Gdy rośnie popyt na UST, LUNA jest spalana, a celem jest utrzymanie powiązania UST z dolarem w stosunku 1:1. Zgodnie z ekonomicznym prawem popytu i podaży, im więcej monet LUNA jest spalanych, tym wyższa jest ich cena.

Ostatnio odnotowano ogromny popyt na UST, ponieważ inwestorzy szukają możliwości pożyczania go na Anchor Protocol, platformie oferującej APY w wysokości do 20%. Oznacza to również, że wskaźnik spalania LUNA wzrósł, a co za tym idzie, cena wzrosła do poziomu, na którym znajduje się obecnie.

Dopóki Anchor Protocol będzie wypłacał ponadprzeciętne APY, istnieje szansa, że LUNA z łatwością osiągnie nowe maksima i w krótkim terminie może przekroczyć poziom 200 USD.

LUNA notowana w trójkącie zwyżkującym

Źródło: TradingView

Po rajdzie, w wyniku którego kilka dni temu Terra osiągnęła nowe maksima, znajduje się ona w trójkącie zwyżkującym. Jest to wskaźnik potencjalnego wybicia, które może spowodować, że LUNA przetestuje niespotykane wcześniej notowania.

Podsumowanie

LUNA jest jedyną z głównych kryptowalut, która notuje wzrosty. Jej zachowanie cenowe wskazuje na potencjalną kontynuację rajdu, który rozpoczął się kilka dni temu i może spowodować, że LUNA osiągnie nowe maksima w krótkim terminie.