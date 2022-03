LUNA konsoliduje się obecnie w przedziale od 85 do 95 USD.

W momencie pisania tego tekstu moneta była notowana na poziomie 83,88 USD, co oznacza spadek o około 6% w ciągu 24 godzin.

LUNA musi pokonać poziom 95 USD, by móc wyjść ponad 100 USD.

To już drugi dzień z rzędu, kiedy Terra (LUNA) otwiera się na minusie. Na początku marca moneta odnotowała kilka wzrostów, ale obecnie wydaje się, że nastąpiła stagnacja. Pomimo tego, LUNA zbliża się do kluczowej górnej strefy oporu. Czy uda się jej przebić powyżej 100 USD?

Źródło danych: Tradingview

Terra (LUNA) – Jak szybko może osiągnąć 100 USD?

Jak na razie wydaje się, że rynek kryptowalut odzyskuje siły po brutalnej zmienności z ostatnich kilku tygodni. Jednak podstawowe czynniki, które skierowały sentyment na negatywne terytorium, nadal istnieją. Inflacja pozostaje wysoka, a napięcia geopolityczne w Europie mogą utrudnić globalne ożywienie gospodarcze.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że inwestorzy zdążyli już uwzględnić te czynniki w ciągu ostatnich trzech tygodni. Jeśli chodzi o LUNA, najważniejsze będzie przebicie poziomu 95 USD. W ostatnich dniach moneta znajdowała się w wąskim przedziale między 85 a 95 USD.

Zamknięcie powyżej 95 USD wywoła wystarczający impet byków, który może zaprowadzić monetę powyżej 100 USD. Jednak mimo to, wskaźniki momentum, w tym RSI, są obecnie niedźwiedzie. Możemy być świadkami spadku w kierunku 50-dniowej SMA na poziomie 75 USD przed kolejnym wzrostem.

Czy LUNA to dobra inwestycja?

Terra (LUNA) to platforma stablecoin, która staje się coraz bardziej zintegrowana z rynkiem kryptowalut. Jest ona również postrzegana jako przyszłość stablecoinów i w związku z tym istnieje tu ogromny potencjał inwestycyjny.

LUNA gwałtownie spadła w 2022 roku. Bez wątpienia jednak trend ten ulegnie odwróceniu. Jeśli jeszcze nie kupiłeś monety, to jest to najlepszy moment, aby wziąć go pod uwagę.