Terra nadal spada, dziś aż o 73%: czy to czas na zakup LUNA?

Po tym, jak stablecoin stracił swoje powiązanie z dolarem amerykańskim, Terra wpadła w spiralę spadkową. Tendencja ta utrzymuje się do dziś, nawet w większym stopniu niż wczoraj, kiedy to LUNA straciła „tylko” połowę swojej wartości.

Wcześniej Terra spadła na 14. miejsce na CoinMarketCap, a dziś jest już na 29. pozycji. Czy to już czas, aby skorzystać ze spadku zanim będzie za późno?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej Terra,, czy może Ci przynieść dobre zyski i gdzie najlepiej dokonać jej zakupu, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić Terra

Czym jest Terra?

Terra próbowała wyróżnić się na tle konkurencji poprzez wykorzystanie stablecoinów denominowanych w fiatach, twierdząc, że łączy w sobie zalety kryptowalut bez ograniczeń z codzienną stabilnością cenową walut fiat.

Jest to niezawodna strategia, ale jej stablecoin UST stracił swój peg, przez co doszło do tego wszystkiego. W rzeczywistości stablecoin nie był objęty zabezpieczeniem.

Algorytm, który miał regulować podaż stablecoinów w zależności od popytu, nie pomógł. Dał on posiadaczom LUNA motywację do wymiany LUNA i stablecoinów po korzystnych kursach wymiany, aby zwiększyć lub zmniejszyć podaż stablecoinów w celu zaspokojenia popytu.

Obecnie ani LUNA, ani UST nie cieszą się popytem. Prawie wszystkie wiodące giełdy zablokowały wypłaty.

Czy warto dziś kupić Terra?

Terra może być zdecydowanie warta inwestycji, jeśli czas na nią jest odpowiedni. Teraz może to nie być możliwe. Jeżeli wierzysz, że nastąpi poprawa sytuacji, jest to ryzyko na które się decydujesz.

Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy traktować żadnych prognoz cenowych jako wartości nominalnej.

Prognoza cenowa Terra

Analitycy pozostają optymistyczni w stosunku do Terra pomimo spadku kursu. CryptoNewZ przewiduje, że w przyszłym roku jej cena za monetę wyniesie od 78 do 85 USD. Roczna prognoza cenowa Wallet Investor wynosi 151 USD.

Coinpedia przewiduje, że pod koniec przyszłego roku LUNA będzie notowana między 132 a 257 USD. Gov Capital dołącza do grona byczych prognoz, przewidując, że w ciągu roku cena monety wyniesie 166 USD.

