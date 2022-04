Firmy Tesla, Blockstream i Block podjęły współpracę w celu zbudowania w zachodnim Teksasie zakładu wydobywczego Bitcoina napędzanego energią słoneczną. Obiekt będzie zasilany przez 12-megawatogodzinny Megapack oraz 3,8-megawatowy panel fotowoltaiczny Tesli.

Na boku konferencji Bitcoin 2022 w Miami, współzałożyciel i dyrektor generalny Blockstream Adam Back, który jest członkiem ekipy „cypherpunk” i brytyjskim kryptografem, powiedział CNBC, że nowy obiekt wydobywczy zostanie zaprojektowany w celu udowodnienia koncepcji, że wydobywanie Bitcoina może odbywać się przy użyciu 100% energii odnawialnej.

Back powiedział:

„Ludzie lubią debatować na temat różnych czynników związanych z wydobywaniem Bitcoina. My pomyśleliśmy, że po prostu to udowodnijmy. Chcemy mieć otwarty pulpit nawigacyjny, aby ludzie mogli się bawić, a być może dzięki temu zachęcimy innych graczy do wzięcia udziału w projekcie”.

Co ciekawe, zespół odpowiedzialny za obiekt do wydobycia Bitcoinów ma również stworzyć pulpit nawigacyjny, aby umożliwić ogółowi społeczeństwa uczestnictwo i uzyskiwanie w czasie rzeczywistym danych metrycznych na temat tego, jak radzi sobie projekt pod względem liczby wydobytych Bitcoinów i mocy wyjściowej. Na owym pulpicie mają się też znaleźć dane dotyczące wydajności energii słonecznej i magazynów.

Back skomentował:

„Jest to krok w kierunku udowodnienia naszej tezy, że wydobycie bitcoinów może finansować zeroemisyjną infrastrukturę energetyczną i budować wzrost gospodarczy na przyszłość”.

Adopcja energii odnawialnej w kryptowalutach

Aby poprawić ekonomię odnawialnych źródeł energii w Zachodnim Teksasie, który jest obecnie centrum energii odnawialnej w Stanach Zjednoczonych, ważne jest, aby wykorzystać energię ze słońca i wiatru, przy czym ten ostatni odgrywa główną rolę w nocy.

Jednak znaczna część energii słonecznej i wiatrowej jest skoncentrowana w odległych częściach stanu i istnieje potrzeba wprowadzenia większej liczby zachęt finansowych, które pozwolą zbudować więcej infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie energii na tym obszarze.

Należy zauważyć, że nabywcy energii odgrywają istotną rolę we wzroście ekonomicznym produkcji energii odnawialnej, czyniąc ją bardziej opłacalną w danym regionie.

Górnicy Bitcoina są jednak tylko tymczasowymi nabywcami, którzy zapewniają funkcjonowanie aktywów energetycznych w oczekiwaniu na pełne przyjęcie do sieci, ponieważ obiekt w Zachodnim Teksasie jest ograniczony do zaledwie 34 gigawatów mocy, 12 gigawatów przesyłu i 5 gigawatów zapotrzebowania.

Back zaznaczył, że jeszcze w tym roku zostanie ukończona kopalnia pozasieciowa, w której górnicy będą mogli wydobywać surowiec z dowolnego miejsca bez lokalnej infrastruktury. Jeśli projekt będzie przynosił zyski, firma rozbuduje go o energię wiatrową.

Back powiedział:

„Dokonujemy pewnego rodzaju kalkulacji optymalnego ekonomicznego połączenia energii słonecznej i akumulatorów, mamy 3,8 megawata energii słonecznej i jeden megawat energii wydobywczej, więc widać, że trzeba zapewnić nadwyżkę mocy, ponieważ szczytowa moc energii słonecznej zmienia się w ciągu dnia i oczywiście nie ma jej w nocy”.

Pozwoli to obniżyć koszty, a także przeciwdziałać przestojom energii słonecznej.

Firma Blockstream stwierdziła, że jej głównym celem jest wzmocnienie sieci bitcoina poprzez rozszerzenie źródeł energii dla kryptowalut.