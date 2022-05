Po krachu stablecoina UST firmy Terra, w przestrzeni stablecoinów zapanowała burza – drugi z najpopularniejszych, Tether (USDT), również stracił swoje dolarowe powiązanie. Po ostatnich wydarzeniach, Tether ogłosił za pośrednictwem tweeta, że będzie koordynować wymianę łańcucha, aby przenieść swoje aktywa USDT z blockchainu Tron na blockchainy Ethereum i Avalanche.

W ogłoszeniu Tether twierdzi, że planuje przenieść miliard USDT aktywów z Tron do Ethereum i 20 milionów USDT aktywów z Tron do Avalanche. Nie będzie to jednak miało wpływu na całkowitą podaż stablecoinów USDT.

In few minutes Tether will coordinate with a 3rd party to perform a chain swap, converting from Tron TRC20 to Ethereum ERC20, for 1B USDt and from Tron TRC20 to Avalanche, for 20M USDt. The #tether total supply will not change during this process.

