Theta Network rozwija się od początku miesiąca, kiedy Resorts World Las Vegas ogłosił, że uruchamia na nim narzędzia NFT, co jest pierwszym w historii przypadkiem dużego kasyna z Las Vegas.

Nabiera również rozpędu ze względu na dużą liczbę zgłaszanych patentów, z których ostatni został złożony dzisiaj.

Jeśli interesują Cię wyjątkowe funkcje i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Theta, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Theta (THETA) to zasilana blockchainem sieć stworzona z myślą o strumieniowaniu wideo. Projekt został uruchomiony w marcu 2019 roku jako zdecentralizowana sieć, w której użytkownicy dzielą się przepustowością i zasobami obliczeniowymi na zasadzie peer-to-peer (P2P).

Doradcami projektu są Steve Chen, współzałożyciel YouTube i Justin Kan, współzałożyciel Twitcha. Token Theta wykonuje różne zadania związane z zarządzaniem w ramach sieci.

Jego walidatory korporacyjne obejmują Google, Binance, Blockchain ventures, Gumi, Sony Europe i Samsung.

Według twórców Theta ma na celu wstrząsnąć branżą strumieniowania wideo w obecnej formie. Centralizacja, słaba infrastruktura i wysokie koszty sprawiają, że użytkownik końcowy ma kiepsie doświadczenia. Twórcy treści zarabiają również mniejsze przychody ze względu na bariery między nimi a użytkownikami.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest przewidzieć dokładne prognozy dotyczące kryptowalut, nigdy nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz stracić.

CryptoNewsZ jest niezwykle byczo nastawiony do THETA, przewidując, że wzrośnie ona z obecnej ceny około 4 USD do 20 USD już we wrześniu tego roku i osiągnie 25 USD do grudnia. W 2025 roku prognozują przekroczenie przez token poziomu 70 USD.

Gov Capital jest również pozytywnie nastawiony. Przewidują, że w ciągu roku będzie on kosztował nieco poniżej 10 USD, a w ciągu pięciu lat sięgnie 55,29 USD, co oznacza wzrost o ponad 1200%.

Digital Coin jest nieco mniej byczy. W tym roku wyznaczyli cenę docelową na poziomie 7 USD i 11 USD w 2025 roku. Podczas gdy jest to ostrożna prognoza, jest to nadal wzrost o ponad 150% w stosunku do obecnej ceny.

This is how it's done. Accumulate cheap quality #altcoins during times of extreme fear. I got $THETA from $3.40 all the way down to $2.50 and today it's over $4.00. It was a great dip buying opportunity. It's not easy. It takes courage to buy when there's that much fear. https://t.co/hBTouIuVge pic.twitter.com/4jUYwQKOTE

— Secrets (@SecretsOfCrypto) February 10, 2022