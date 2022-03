Thorchain może wkrótce powrócić do rekordowych poziomów

Thorchain wzrósł o ponad 90% w ciągu miesiąca po wprowadzeniu handlu aktywami syntetycznymi.

Udzielanie i zaciąganie pożyczek zostanie wkrótce wprowadzone, co dodatkowo zwiększy dynamikę wzrostu.

Rajd Thorchain jest również wspierany przez rosnące bycze momentum na szerszym rynku.

Thorchain ( RUNE ) wzrósł w tym miesiącu o 92% i nie wykazuje oznak spowolnienia. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin Thorchain zanotował zwyżkę o ponad 18%, a impet jest coraz większy. Rajd został wywołany przez serię aktualizacji sieci, które mogą spowodować jeszcze większą adopcję w przyszłości.

Najnowsza wiadomość dotyczy uruchomienia handlu aktywami syntetycznymi na protokole RUNE. Projekt ma przewagę nad innymi protokołami oferującymi te same usługi, ponieważ jest szybki i pozwala traderom na wymianę aktywów po dość niskich kosztach.

Thorchain ma również wkrótce uruchomić ThorFi. Jest to równie istotna kwestia, ponieważ pozwoli ona traderom na kupowanie i pożyczanie na Thorchain. Jest to w dużej mierze zgodne z kierunkiem, w którym zmierza DeFi, czyli zdecentralizowanymi giełdami międzyłańcuchowymi, które sprawią, że atomowe swapy staną się zbędne. Taki przełom technologiczny stawia Thorchain w wyjątkowej przestrzeni do rozwoju, ponieważ DeFi nadal w przyspieszonym tempie zmienia finanse i bankowość.

Co dalej z Thorchain?

Źródło: TradingView

Od stycznia 2022 roku Thorchain konsoliduje się pomiędzy 5,11 USD a 3,51 USD. Jednak 9 marca wyłamał się z tego przedziału i to przy wysokim wolumenie. Od tego czasu kurs wykazuje tendencję wzrostową i obecnie jest bliski przetestowania poziomu 10 USD. Jeśli obecna tendencja się utrzyma, Thorchain może w krótkim terminie z łatwością powrócić do swoich rekordowych poziomów na poziomie 21 USD.

Szanse Thorchain na ponowne przełamanie maksimów wszech czasów zwiększa fakt, że szeroki rynek zyskuje obecnie impet wzrostowy. Oznacza to, że kryptowaluty, które już wykazują oznaki zwyżki, mogą przyciągnąć więcej inwestorów i zyskać więcej niż reszta rynku.

Podsumowanie

Thorchain (RUNE) jest obecnie w trendzie wzrostowym, a w ciągu zaledwie jednego miesiąca moneta zwiększyła swoją wartość o ponad 90%. Wzrost Thorchain jest napędzany przez kilka kluczowych ulepszeń, w tym wprowadzenie handlu syntetycznymi tokenami. Biorąc pod uwagę zbliżającą się ThorFi, istnieje prawdopodobieństwo, że może ona jeszcze bardziej wzrosnąć.