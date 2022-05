Podwyżka stóp procentowych przez Fed odbiła się bardzo pozytywnie na całym rynku kryptowalut. Jednym ze zwyżkujących po tej wiadomości był Thorchain.

Jego natywny token RUNE odnotował dalszy wzrost po ogłoszeniu, że program nagradzania za błędy realizowany z Immunefi został zaktualizowany. Ekosystem Thorchain będzie teraz płacił do 1,000,000 USD za wykrycie krytycznych luk w zabezpieczeniach.

Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest Thorchain, czy może dać Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do zakupu tokena, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Thorchain to zdecentralizowany protokół płynności, który umożliwia użytkownikom bezproblemową wymianę kryptowalut w wielu sieciach bez ryzyka utraty kontroli i nadzoru nad swoimi aktywami.

Protokół pozwala użytkownikom wymieniać jedne aktywa na inne w warunkach braku zezwolenia. Płynność można pozyskiwać bez konieczności polegania na księgach zleceń. Stosunek aktywów w puli jest wykorzystywany do utrzymywania cen rynkowych.

RUNE jest tokenem natywnym platformy Thorchain. Służy on jako podstawowa waluta w ekosystemie Thorchain. Użytkownicy platformy używają go również do zarządzania i bezpieczeństwa jako część mechanizmów zabezpieczających Thorchain.

Thorchain zdecydowanie może być wart inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy brać żadnych prognoz cenowych za wartość nominalną.

Wallet Investor uważa RUNE Thorchain za dobrą inwestycję. Oczekują oni długoterminowego wzrostu, przewidując cenę 22,72 USD w maju 2027 roku.

5-letnia inwestycja może wygenerować dochód w wysokości około +214%. Jeśli teraz zainwestujesz 100 USD w Thorchain, to w 2027 roku wartość ta może wzrosnąć do 314 USD.

