Token CRO spadł o 12% po zmniejszeniu premii na kartach Visa

Cronos (CRO) stał się jedną z najgorzej radzących sobie kryptowalut i notowany jest na poziomie 0,310417 USD, co oznacza spadek o 12,86% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jedną z głównych przyczyn spadku ceny tokena CRO jest wpis na blogu, który giełda Crypto.com opublikowała w niedzielę, 1 maja, informując, że obniżyła premie oferowane na kartach Visa niższego szczebla. Crypto.com poinformowała również, że obniżyła wysokość premii za staking CRO o ponad połowę.

Giełda dodała również, że od 1 czerwca poziom kart Midnight Blue nie będzie oferował nagród dla swoich klientów, ale inne poziomy, takie jak Icy White, Obsidian i Ruby steel będą oferować obniżone premie. Ponadto, zostanie wprowadzony limit wydatków na premie, gdzie najwyższa kwota zostanie ograniczona do 50 dolarów miesięcznie.

Crypto.com określił to jednak jako „trudną decyzję”, twierdząc, że musi ona zostać podjęta ze względu na potrzebę zrównoważonego rozwoju.

Obcięcie wysokości premii spowodowało, że giełda spotkała się z dużą krytyką w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy stwierdzili, że otrzymali mniej opcji stakowania CRO i mniej możliwości korzystania z kart Visa. Niektórzy grozili również, że wybiorą innych operatorów kart kryptowalutowych, takich jak Coinbase i Binance.

Nie jest to jednak pierwsze cięcie zachęt, którego dokonała giełda w tym roku. W marcu obniżyła ona oprocentowanie depozytów tokenów, dwukrotnie uprzedzając o tym swoich użytkowników.

Pomimo tych wyzwań, giełda Crypto.com nadal wydaje się rosnąć z dnia na dzień, mając ponad 10 milionów użytkowników, a także fakt, że będzie oficjalnym sponsorem MŚ 2022 w Katarze.

Ograniczenie działalności związanej z pożyczaniem kryptowalut

Ostatnie posunięcie Crypto.com obrazuje szeroki problem z pożyczaniem kryptowalut ze względu na rosnące stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, wysoką inflację, wysokie zwroty i słabe wyniki rynkowe, które stają się nie do udźwignięcia. Wzrost adopcji kryptowalut prowadzi do większej liczby posiadaczy kont, co sprawia, że duże wypłaty stają się nieosiągalne.

Problem ten dotyczy jednak większości platform pożyczkowych DeFi, które zmuszone są do obniżania oprocentowania w miarę wzrostu liczby użytkowników i depozytów. Platformy pożyczek kryptowalutowych mogą również pójść tym śladem wraz ze wzrostem liczby użytkowników.