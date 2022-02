Token LEO wspierany przez Bitfinex rośnie o imponujące 43%

Dziś cena tokena UNUS SED LEO (LEO) wzrosła o 43%, osiągając swój rekordowy poziom.

W momencie pisania tego tekstu kurs wynosił 7,13 USD.

Jego dzienne maksimum to 8,04 USD, a dzienne minimum to 4,96 USD. Wolumen obrotu wyniósł 56 936,717 USD, kapitalizacja rynkowa 6,803,494,168 USD, a podaż 953,954,130 monet LEO.

Zanurzmy się teraz głęboko i zobaczmy, o co chodzi z obecnym rajdem.

Przed zagłębieniem się w obecny trend wzrostowy tokena LEO, ważne jest, abyśmy najpierw zrozumieli, czym jest i jak działa.

W skrócie, UNUS SED LEO jest tokenem użytkowym używanym w całym ekosystemie iFinex. Nazwa pochodzi od łacińskiego cytatu w jednej z bajek Ezopa. Pozwala on użytkownikom Bitfinex zaoszczędzić pieniądze na opłatach handlowych, a zakres zniżki zależy od tego, ile tokenów LEO posiada handlowiec Bitfinex na swoim koncie.

UNUS SED LEO został wprowadzony na rynek w maju 2019 roku.

Wczoraj Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił, że skonfiskował ponad 3,6 miliarda dolarów biorąc pod uwagę obecny kurs wymiany.

Bitfinex stracił Bitcoiny (BTC) o wartości 70 milionów dolarów podczas włamania w 2016 roku. Firma obiecała, że jeśli odzyska utracone środki, to 80% z nich przeznaczy na odkupienie i spalenie LEO. Urzędnicy zauważyli, że proces odszkodowania zajmie 18 miesięcy.

Urzędnicy nie ujawnili jednak, jak długo potrwa ten proces, chociaż z poprzednich trendów wynika, że może on trwać latami. W przypadku jak w przypadku włamania GOX o wartości 460 mln USD w 2013 roku ofiary wciąż czekają na zwrot pieniędzy.

Wczoraj byki LEO przeoczyły wszystkie czerwone flagi i nadal zwiększały swoje zakupy licząc na to, że nadchodzący kryzys podaży sprawi, że token stanie się bardziej wartościowy. Przez cały ten czas cena LEO wzrosła do najwyższego w historii poziomu 8,144 USD, jednak na początku dzisiejszego dnia spadła do 7,04 USD.

LEO miał jednak mieszane perspektywy, ponieważ Adam Cochran, partner w aktywistycznej firmie venture capital Cinneamhain Ventures zidentyfikował trwające trudności w rajdzie cenowym LEO. Polegają one na tym, że nie wszystkie odzyskane fundusze będą przechodziły przez Bitfinex, chyba że będą należeć do giełdy.

We wczorajszym tweecie powiedział:

„Może oczywiście istnieć jakaś dziwna struktura transakcji, z niestandardowymi tokenami wydanymi przez Bitfinex, w których zasadniczo twierdzą, że kupili stratę od innych klientów, więc Bitcoin jest ich i mogą ubiegać się o wszystko, a później dystrybuować". Jak dodał, „nie będzie kupować LEO, oczekując szybkiego wykupu od Bitfinex”.

I would love to be wrong on this one but LEO was more a play for if funds returned via non-gov involvement.

Either way a big win for both Bitfinex and everyone who lost out as there is going to be a path to recovery at somepoint, in someway.

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) February 8, 2022