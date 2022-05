Token Lido DAO (LDO), oparta na Ethereum zdecentralizowana platforma finansowa (DeFi), wzrósł o ponad 25% po tym, jak Binance ogłosiło, że wprowadzi dziś token na giełdę.

Token będzie dostępny do handlu w parach LDO/USDT, LDO/BUSD i LDO/BTC i będzie można go kupić o 11:00 UTC, przy czym jest to pierwsze notowanie tokena przez scentralizowaną giełdę kryptowalutową.

Według DeFi Llama, Lido jest jedną z platform, która posiada największy udział w rynku stakingu ETH (wartość stakowanego ETH na Lido wynosi 10,15 miliardów dolarów), a także drugim co do wielkości protokołem DeFi pod względem całkowitej wartości zablokowanej (TVL), która przekroczyła 20 miliardów dolarów.

Lido nadal zyskuje na popularności

Lido oferuje staking Ethereum, Solana, Polygon, Terra i Kusama. Ponadto, kanał depozytowy LDO jest już otwarty, ale zgodnie z polityką giełdy, inwestorzy będą musieli poczekać 24 godziny na przeprowadzenie jakiejkolwiek transakcji. Opłata za wprowadzenie tokena na giełdę wyniesie 0 BNB.

Ponadto, platforma (Lido) była ostatnio jedną z najbardziej preferowanych płynnych platform stakingowych dla Ethereum w czasie, gdy rośnie zainteresowanie Ethereum 2.0. Jednak cena tokenu znacznie spadła po tym, jak deweloper opóźnił przeniesienie Ethereum na trzeci kwartał tego roku.

Chociaż premie ETH na Lido z czasem malały, pomimo starań o dodanie innych aktywów, nowy ruch w kierunku decentralizacji i wprowadzenia na Binance będzie korzystny dla użytkowników Lido, którzy martwili się o jego rozwój w czasie.

W momencie pisania tego tekstu LDO było notowane na poziomie 3,31 USD, co oznacza wzrost o 26,73% w ciągu ostatnich 24 godzin po cofnięciu z maksimum wynoszącego 3,51 USD.