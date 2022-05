Token NYM wzrósł o ponad 30% po tym, jak Harry Halpin, dyrektor generalny NYM, ogłosił, że pozyskał 300 milionów dolarów na rozwój mixnetów. Warto zauważyć, że NYM otrzymał fundusze po tym, jak jego natywny token, NYM, został wprowadzony na dużą giełdę kryptowalutową.

W momencie pisania tego tekstu NYM jest notowany na poziomie 0,9366 USD, co stanowi wzrost o 32,34% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Firma zauważyła, że udało jej się zdobyć zaufanie inwestorów w czasie, gdy kapitały venture porzucają projekty, a ponadto inwestorzy venture capital, którzy uczestniczyli we wcześniejszej rundzie, wzięli również udział w najnowszej.

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets!

Details to apply soon!

https://t.co/Qr6UltAg5m pic.twitter.com/rScyHuzl6d

— Nym (@nymproject) May 2, 2022