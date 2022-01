Rok dopiero się zaczyna, ale kryptowaluty przesuwają granice i osiągają nowe maksima. Jeśli jesteś entuzjastą kryptowalut, który chce ulokować swoje pieniądze w niektórych monetach z potencjałem, zobacz niniejszą listę monet do kupienia w tym miesiącu.

Solana (SOL)

Solana to sieć obliczeniowa typu open-source opracowana przez Anatoliya Yakovenko w 2017 roku. Została stworzona w celu zwiększenia szybkości transakcji przy jednoczesnym zapewnieniu decentralizacji. Sieć Solana może pochwalić się zatwierdzaniem ponad 50,000 transakcji na sekundę za mniej niż grosz za transakcję. Działa w oparciu o algorytm konsensusu proof-of-stake. Jest on podobny do blockchaina Ethereum, dzięki czemu zyskał przydomek "pogromcy Ethereum". Solana obsługuje inteligentne kontrakty i może być wykorzystywana do aplikacji inwestycyjnych, DeFi, gier, DEX-ów, mediów społecznościowych, dApps itp. W porównaniu z blockchainem Ethereum, wykonał więcej transakcji na sekundę przy niskiej opłacie transakcyjnej. SOL jest natywną monetą blockchaina. Jest on używany do płacenia opłat transakcyjnych, stakowania i jako token zarządzania. 311,8 mln SOL z 508,2 mln jest obecnie w obiegu. SOL znajduje się obecnie na 5 miejscu, a jeden SOL kosztuje dziś 150,52 USD. W listopadzie kryptowaluta była notowana po 259,96 USD.

Cardano (ADA)

Cardano to protokół trzeciej generacji stworzony przez Jeremy'ego Wooda i Charlesa Hoskinsona w 2017 roku. Wykorzystuje on jako swój algorytm konsensusu Ouroboros – algorytm proof-of-stake. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, skalowalności, elastyczności i ekologiczności. Blockchain pozwala na tworzenie natywnych tokenów, które odzwierciedlają jego macierzystą kryptowalutę (ADA). Blockchain działa na dwóch różnych warstwach – warstwie rozliczeniowej, która nadzoruje transfer aktywów i transakcje notatek, oraz warstwie obliczeniowej, która wykonuje inteligentne kontrakty dla zdecentralizowanych aplikacji. ADA jest natywną monetą zasilającą platformę. Może być używany do rozliczania opłat transakcyjnych i jako token zarządzania. Może być również stakowana w celu otrzymania premii. Obecnie jego cena wynosi 1,25 USD, po spadku o 59,4% z ATH wynoszącego 3,09 USD we wrześniu. ADA znajduje się na 7 miejscu z kapitalizacją rynkową 402 miliardów dolarów. Jego całkowita podaż wynosi 45 miliardów, z czego 32,1 miliarda znajduje się obecnie w obiegu.

Fantom (FTM)

Ekosystem Fantom to blockchain dla zdecentralizowanych aplikacji i aktywów cyfrowych uruchomiony w 2019 roku. Opracował go Michael Kong. Jest modularny, wydajny, skalowalny, bezpieczny, otwarty i przyjazny dla środowiska. Obsługuje inteligentne kontrakty. Blockchain działa na Lachesis, asynchronicznym algorytmie konsensusu Byzantine Fault Tolerant (aBFT) typu proof-of-stake (PoS). Tworzenie dApps jest możliwe dzięki Fantom Virtual Machine. FTM napędza ekosystem. Kryptowaluta jest zarówno tokenem ERC-20, jak i tokenem BEP-2. Jest ona używana do nagradzania walidatorów i jako token zarządzania. FTM jest obecnie notowany na poziomie 3,00 USD. W październiku token osiągnął szczyt na poziomie 3,46 USD. FTM ma całkowitą podaż 3,2 miliarda, a 2,5 miliarda jest w obiegu.

Cosmos (ATOM)

Cosmos jest blockchainem został stworzony, aby służyć jako internet bloków. Posiada protokół komunikacji międzyblokowej (IBC) oraz oprogramowanie deweloperskie, które pozwala na łatwe tworzenie dApps i połączeń między niezależnymi blockchainami (strefami). Cosmos działa na technologii Tendermint Proof-of-Stake Byzantine Fault Tolerance (BFT). Został uruchomiony w 2019 roku przez Interchain Foundation. ATOM jest natywną monetą używaną do promowania interoperacyjności w sieci. Można ją stakować, posiadać, wymieniać i handlować. Dziś jej cena wynosi 39 USD, a w obiegu znajduje się obecnie 226 miliardów tokenów. We wrześniu kryptowaluta osiągnęła szczyt na poziomie 44,42 USD.

Audius (AUDIO)

Podobnie jak Spotify i SoundCloud, Audius jest platformą do streamingu muzyki zbudowaną na blockchainie. Obsługuje udostępnianie muzyki, streaming i ma funkcje mediów społecznościowych. Platforma jest prowadzona przez operatorów węzłów, artystów i fanów. Audius działa w oparciu o algorytm proof-of-stake. Został założony w 2018 roku na POA Network, ale obecnie znajduje się na blockchainie Solana. Chociaż nie jest to pierwsza platforma streamingowa na blockchainie, jest wspierana przez Jasona Derulo, Katy Perry, Nas, The Chainsmokers i Pusha T. Jego natywną kryptowalutą jest AUDIO, token ERC-20. 500 milionów AUDIO z 1,1 miliarda jest w tej chwili w obiegu. Dziś cena monety wynosi 1,43 USD, ale osiągnęła rekordowy poziom 4,95 USD w marcu 2021 roku.

Chainlink (LINK)

Chainlink to sieć węzłów, która zapewnia dane i informacje ze źródeł spoza blockchaina dostępne dla inteligentnych kontraktów za pośrednictwem wyroczni. Zapewnia blockchainom i znajdującym się na nich dApps istotne dane. Projekt został uruchomiony w 2017 roku jako pierwszy protokół przenoszący dane i informacje ze źródeł off-chain do istniejących inteligentnych kontraktów. Działanie sieci dzieli się na wybór wyroczni, raportowanie danych oraz agregację wyników. LINK jest natywną monetą sieci. Operatorzy węzłów są nagradzani LINK za swoje działania w sieci. Można nią handlować, stakować i wymieniać. LINK jest obecnie notowany po 24,98 USD. W maju 2021 roku kosztował 52,70 USD. Obecnie w obiegu znajduje się 467 milionów LINK.

Polygon (MATIC)

Polygon został opracowany w Indiach początkowo jako Matic Network, ale został przemianowany w lutym 2021 roku na ówczesną nazwę. Został stworzony jako protokół skalowania warstwy 2 dla sieci Ethereum. Powstał, aby zwiększyć rozmiar, szybkość, bezpieczeństwo, interoperacyjność oraz wykorzystanie blockchaina. Działa w oparciu o algorytm proof-of-stake. Obsługuje kontrakt Ethereum Virtual Machine.

Oczekuje się, że dalszy rozwój sieci obejmie Polygon Plasma, zk-Rollups, Optimistic Rollups i Validium Chain. MATIC jest tokenem natywnym używanym do zasilania sieci Polygon, a także uiszczanie opłat transakcyjnych i stakowania. Może również funkcjonować jako token zarządzania do głosowania nad aktualizacjami i polityką na platformie. Jeden token MATIC kosztuje dziś 2,29 USD.

Terra (LUNA)

Terra to blockchain, który wspiera tworzenie stablecoinów powiązanych z fizycznymi walutami lub aktywami. Te stablecoiny mogą być przedmiotem handlu i wymiany w ekosystemie lub na platformach wymiany. Został stworzony w 2018 roku przez Terraform Labs przy użyciu Cosmos SDK. Działa na algorytmie konsensusu Tendermint Delegated-Proof-of-Stake (DPoS). Jest to rozwiązanie fintechowe dla płatności. Ekosystem składa się z mechanizmu CHAI do dokonywania płatności bez ryzyka oraz Terra Bridge do wspomagania interoperacyjności między blockchainami. Mirror Protocol umożliwia tworzenie syntetycznych aktywów (mAssets) oraz Anchor Protocol, który zapewnia użytkownikom dostęp do stabilnych stóp procentowych. TerraUST, TerraGBY, TerraEUR, TerraJBY, TerraKRW, TerraCNY i TerraSDR to niektóre z stablecoinów, które zostały stworzone przy użyciu Terra. LUNA jest natywnym tokenem służącym do utrzymywania stabilności tych stablecoinów. Całkowita podaż LUNA wynosi mniej niż miliard. Kryptowaluta jest używana do uiszczania opłat transakcyjnych, pełni funkcję absorbera zmienności, tokenu zarządzania, a także można jąstakować. LUNA kosztuje na dzień dzisiejszy 80,94 USD i znajduje się na 9 miejscu w rankingu kryptowalut.

Polkadot (DOT)

Polkadot to blockchain stworzony w 2016 roku i uruchomiony w maju 2020 roku przez Roberta Habermeiera, Petera Czabana i Gavina Wooda. Jego celem jest rozwiązanie wyzwań stojących przed blockchainem, takich jak bezpieczeństwo, skalowalność i decentralizacja. Blockchain składa się z dwóch modułów – relay chain (główna sieć, która przetwarza transakcje) i parachain (blockchain użytkowników, który czerpie zasoby z głównej sieci). Blockchain będzie również wyposażony w mosty, które umożliwiają interoperacyjność z innymi głównymi blockchainami. Działa on w oparciu o mechanizm konsensusu Nominated-Proof-of-Stake (NPoS). DOT jest swoją natywną kryptowalutą i może być przedmiotem handlu, stakowania i używania jako token zarządzania. Cena DOT wynosi obecnie 26,28 USD, a całkowita podaż wynosi 1,2 miliarda. W listopadzie 2021 roku osiągnęła rekordowy poziom 54,98 USD.

Decentraland (MANA)