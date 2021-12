Top 10 najlepszych monet DeFi do inwestowania i śledzenia w 2022 roku

Te kryptowaluty DeFi mają potencjał, aby dać dobre zarobki w 2022 roku

DeFi, czyli zdecentralizowane monety finansowe są obecnie stałym elementem rynku kryptowalut. Ich znaczenie w świecie finansów nie może być teraz ignorowane. Platformy DeFi zapewniają przestrzeń do zaciągania pożyczek, oszczędzania, pożyczania i handlu bez tradycyjnej biurokracji rynków finansowych. Ta popularność sprawia, że stają się one dobrą opcją do inwestowania. Ponieważ istnieje wiele takich projektów, może być trudno zdecydować, które z nich są najlepsze, w które można inwestować. Oto niektóre z dziesięciu najlepszych monet DeFi, które powinieneś rozważyć.

Solana

Solana (SOL) przewodzi stawce dzięki swojemu mechanizmowi konsensusu. Moneta ta wykorzystuje mechanizm proof of history do weryfikacji transakcji. Dzięki niemu udało się zastąpić powszechne w wielu projektach wydobycie i stakowanie. Zamiast tego, transakcje na Solanie są potwierdzane poprzez śledzenie znacznika czasu poprzednich transakcji na blockchainie. Ten mechanizm konsensusu pozwala na szybsze czasy transakcji. Moneta jest również platformą warstwy 1, ponieważ nie wymaga pomocy z innych platform, aby umożliwić transakcje. Te cechy sprawiają, że jest to cenna i obiecująca moneta, której wzrostu można się spodziewać wkrótce.

Avalanche

Avalanche nazywany też Avax jest głównym pretendentem w pierwszej dziesiątce najlepszych DeFi, w które możesz zainwestować. Moneta jest w bezpośredniej konkurencji z Ethereum ze względu na tańsze koszty transakcyjne i szybsze transakcje. Obecnie twórcy monety twierdzą, że jest najszybszą platformą inteligentnych kontraktów w branży kryptowalut i blockchain. Avax niedawno zebrał 230 milionów dolarów na wsparcie swoich projektów i miał kilka znaczących połączeń z innymi projektami blockchain, w tym Graph, Chainlink i SushiSwap. Wraz z postępem, jaki dokonuje się w tej inicjatywie i zainteresowaniem, jakie wzbudza ona w tej przestrzeni, Avax stanie się jednym z głównych pretendentów do inwestowania i śledzenia w 2022 roku.

Fantom

Fantom to kolejna moneta, którą powinieneś uwzględnić w swoim portfelu inwestycyjnym. Fantom prezentuje atrakcyjne cechy, które sprawią, że stanie się wielką marką w branży blockchain. Jest bezpieczna, umożliwia błyskawiczną realizację transakcji, jest open-source, nie wymaga zezwoleń i jest zdecentralizowana. Moneta ma wysoką kapitalizację rynkową na poziomie ponad 3 miliardów dolarów i ostatnio odnotowała wysoki wolumen obrotu. Tendencja ta będzie się utrzymywać w 2022 roku wraz z rosnącą popularnością monety w branży kryptowalutowej. Jest to opłacalna moneta, w którą można zainwestować w 2022 roku i oczekiwać dobrych wyników.

Harmony

Deweloperzy Harmony uruchamiając projekt w 2019 roku zamierzali, aby moneta stanowiła połączenie skalowalności i decentralizacji. Skupia się na tworzeniu realnych rynków dla niematerialnych i zamiennych tokenów oraz dzieleniu się danymi. Ten projekt miał kilka znaczących partnerstw i zebrał około 300 milionów dolarów, by rozwinąć swój ekosystem. Fundusz ten pchnął w górę wartość tej monety i przyciągnął więcej użytkowników. Głównym celem projektu jest poprawa skalowalności między sieciami, dzięki czemu jest to popularna platforma i opcja inwestycyjna. Prognozy wskazują, że cena monety wzrośnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Wave

Wave jest unikalną monetą działającą w ekosystemie składającym się z trzech elementów. Działa jako zdecentralizowana giełda, platforma do uruchamiania tokenów i aktywo cyfrowe. Ma na celu zachęcenie do masowej adopcji monet cyfrowych i zwiększenie elastyczności w branży. Platforma umożliwia opracowywanie i wdrażanie inteligentnych kontraktów. Ułatwia również użytkownikom tworzenie tokenów bez konieczności posiadania jakiejkolwiek wiedzy programistycznej. Z takimi funkcjami, projekt ma przyciągnąć wielu użytkowników, którzy nadadzą mu większą wartość. Jest to opłacalna moneta, którą warto obserwować i zainwestować w nadchodzącym 2022 roku.

THORChain

Kolejną z dziesięciu najlepszych DeFi jest THORChain. Zbudowany przy użyciu Cosmos SDK i zasilany przy użyciu mechanizmu konsensusu Tendermint, protokół ten zapewnia, że dane dla wszystkich transakcji są niemożliwe do śledzenia. Ta cecha sprawiła, że jest on szczególnie popularny wśród wielu użytkowników i inwestorów. THORChain jest również zamienny, co oznacza, że właściciele mogą zarządzać swoją walutą bez potrzeby korzystania z pomocy osób trzecich i bez ponoszenia kosztów. Dane handlowe pokazują, że ten token ma stosunkowo wysoki wolumen obrotu i kapitalizację rynkową przekraczającą 1,8 miliarda dolarów. Dzięki swojej popularności i szybkiej adopcji, THORChain z pewnością wzrośnie w 2022 roku, co czyni go dobrą monetą do inwestowania.

Kadena

Kadena nie jest bardzo popularną monetą, ale robi fale w branży kryptowalutowej. W ciągu ostatnich 10 miesięcy, moneta ta wzrosła o imponujące 11256%. W ciągu około trzech miesięcy moneta odnotowała duże skoki z poziomu 2 USD do 27 USD. Kadena, podobnie jak większość platform inteligentnych kontraktów, koncentruje się na szybszych prędkościach transakcji przy niższych kosztach. Obecnie może obsłużyć około 480,000 transakcji na sekundę w porównaniu do 20 transakcji Ethereum. Ta cecha przyciąga nowych użytkowników do platformy i popycha jej cenę w górę. Powinieneś rozważyć zainwestowanie w nią, jeśli będzie utrzymywać swój wzorzec wzrostu.

Curve

Curve jest ciekawą monetą w sektorze DeFi. Projekt Curve Finance jest obecnie największą zdecentralizowaną giełdą na Ethereum. Curve lub Curve DAO jest tokenem zarządzającym platformą Curve Finance. Platforma ma dwa główne przypadki użycia, w tym wymianę kryptowalut i staking. Ma również bardzo niskie opłaty i jedne z najmniejszych różnic cenowych między stablecoinami. Curve token ma więc coraz większą wartość, ponieważ jego platforma nadal przyciąga nowych użytkowników.

Oasis Network

Oasis Network to projekt mający na celu awansowanie w szeregach przestrzeni DeFi. Platforma jest łańcuchem bloków prywatności warstwy 1, który wykorzystuje mechanizm konsensusu typu proof-of-stake. W przeciwieństwie do Ethereum, gdzie transakcje są publicznie dostępne, w Oasis Network użytkownicy mogą cieszyć się poufnością. Jego projekt technologiczny jest również dość imponujący, ponieważ jest to hybrydą Polkadot i Ethereum. Inwestorzy biorą również pod uwagę jego prędkość transakcyjną wynoszącą ponad 1000 transakcji na sekundę. Wartość tokena z pewnością wzrośnie, ponieważ przyciąga więcej użytkowników, co czyni go opłacalną inwestycją.

Polkadot

Polkadot jest platformą, która pozwala niezależnym blockchainom na przekazywanie informacji i transakcji między sobą za pomocą łańcucha przekaźnikowego. Ta zdolność znacznie zwiększa szybkość transakcji na tym blockchainie i jest bardziej skalowalna w porównaniu do Ethereum. Zapewnienie takiej platformy umożliwiającej łatwy rozwój projektów DeFi sprawia, że jest to popularna moneta i dobra opcja inwestycyjna.