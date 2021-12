Top 10 najtańszych kryptowalut do kupienia w tej chwili

Gotówka nie musi Cię ograniczać w handlu kryptowalutami. Bez względu na to, ile zarabiasz, już od kilku centów możesz rozpocząć swoją podróż inwestycyjną.

Jeśli masz trochę gotówki do stracenia, rozważ te 10 najlepszych najtańszych kryptowalut, które możesz kupić już teraz.

1. VeChain (VET)

Cena VeChain (VET) na dzień 28 grudnia 2021 roku wynosi 0,09 USD. Wyobraź sobie, co możesz zrobić z zaledwie 100 dolarami. Oprócz ceny, VeChain jest użyteczny w finansach i innych dziedzinach.

VeChain pozwala firmom współpracować cyfrowo, aby pomóc w szybkim transferze danych i zarządzaniu łańcuchem dostaw. BMW, LVMH, ND Walmart to niektóre z korporacji wykorzystujących blockchain VeChain do swoich operacji.

Blockchain wykorzystuje model wydobywczy proof-of-authority. Posiada ograniczoną podaż 86,7 miliardów tokenów VET.

VeChain znajduje się na 32 miejscu z kapitalizacją rynkową wynoszącą 6 miliardów dolarów; tak niska kapitalizacja oznacza, że nadal będzie się rozwijać. W kwietniu 2021 roku moneta osiągnęła rekordowy poziom 0,28 USD.

2. Dogecoin (DOGE)

Pomimo szumu wokół Dogecoina (DOGE) jest on nadal bardzo tani do inwestowania. Cena tokena wynosiła 0,18 USD na dzień 28 grudnia 2021 roku. Kryptowaluta zajmuje 12 miejsce z kapitalizacją rynkową o wysokości 24 miliardów USD. Przewiduje się, że DOGE może osiągnąć granicę 1 USD do połowy 2022 roku, więc jest tak duży potencjał zysku.

Szef Tesli, Elon Musk ogłosił swoje poparcie dla tokena i chciał współpracować z deweloperami. Dzięki temu jego cena wzrosła do 0,73 USD w maju 2021 roku. Chociaż nadal istnieją obawy dotyczące jego nieograniczonej podaży, jest to kryptowaluta, która może być przedmiotem obrotu i służyć do przechowywania wartości.

W momencie uruchomienia uwolniono całkowitą podaż 100 miliardów DOGE. Jednak ze względu na jej inflacyjny status, od tego czasu co roku wypuszczano ponad 5 miliardów DOGE.

3. Cardano (ADA)

Cardano jest nadal bardzo tanie, biorąc pod uwagę jego możliwości. Jego cena na dzień 28 grudnia 2021 roku wynosi 1,51 USD. Zajmuje 6 miejsce z kapitalizacją rynkową na poziomie 48,4 miliardów USD. Jego całkowita podaż wynosi 45 miliardów, z czego 32,1 miliarda jest obecnie dostępne. We wrześniu 2021 roku moneta osiągnęła rekordowy poziom 3,09 USD.

Cardano zostałopracowany przez Jeremy'ego Wooda i Charlesa Hoskinsona w 2017 roku i jest blockchainem trzeciej generacji. Jest to pierwszy protokół wykorzystujący algorytm proof-of-stake. Ma na celu być bezpieczny, elastyczny, skalowalny, energooszczędny, a także okazuje się, że jest to jedna z najtańszych i najbardziej obiecujących kryptowalut w tej chwili.

4. Decentraland (MANA)

Cena Decentraland na dzień 28 grudnia 2021 roku wynosi 3,67 USD. Zajmuje 42 miejsce z kapitalizacją rynkową na poziomie 4,8 miliarda dolarów. Całkowita podaż wynosi 2,2 miliarda, a 1,3 miliarda jest obecnie w obiegu.

Decentraland jest pierwszą zdecentralizowaną platformą należącą w całości do jej użytkowników. Jest to świat 3D. Jest w fazie rozwoju od 2017 roku przez firmę Decentraland Foundation, założoną przez Estebana Ordano i Ariela Meilicha. Został jednak upubliczniony w styczniu 2020 roku. Decentraland to wirtualny świat (metaverse) zbudowany na blockchainie Ethereum. W obecnej formie jest to jedna z najtańszych kryptowalut, w jakie można zainwestować w tym momencie.

5. Polygon (MATIC)

Cena MATIC na dzień 28 grudnia 2021 roku wynosi 2,65 USD. Zajmuje 14 miejsce w rankingu i ma kapitalizację rynkową 18,2 miliarda dolarów. Z 10 miliardów tokenów ustalonych dla całkowitej podaży, 6,9 miliardów jest już na rynku. Wartość monety osiągnęła rekordowy poziom 2,92 USD 27 grudnia 2021 roku.

Polygon był wcześniej znany jako Matic Network, gdy został stworzony w 2017 roku w Indiach. Jednak zmieniono jego nazwę na Polygon w lutym 2021 roku. Jest to protokół blockchain warstwy 2 stworzony jako warstwa dodatkowa dla blockchaina Ethereum. Miało to pomóc mu zwiększyć rozmiar, wydajność, bezpieczeństwo, interoperacyjność i użyteczność.

6. Polkadot (DOT)

Polkadot to blockchain, w którym użytkownicy mogą tworzyć i uruchamiać swoje blockchainy. Na dzień 28 grudnia 2021 roku cena DOT wynosi 29,40 USD. Istnieje całkowita podaż w wysokości 1,1 miliarda. W listopadzie 2021 roku moneta osiągnęła szczyt na poziomie 54,98 USD. Obecnie znajduje się na 10. miejscu z kapitalizacją rynkową wynoszącą 31,4 miliarda dolarów.

Jest to "blockchain blockchainów". Został opracowany w celu rozwiązania wyzwań związanych z bezpieczeństwem, skalowalnością i decentralizacją. Blockchain ma dwie struktury – łańcuch przekaźnikowy (główna sieć, w której przetwarzane są transakcje) i parachain (użytkownik-blockchain, który korzysta z zasobów głównej sieci).

7. Chainlink (LINK)

Chainlink jest systemem węzłów wyroczni, które udostępniają dane i informacje ze źródeł poza-blockchain dla inteligentnych kontraktów. Cena LINK na dzień 28 grudnia 2021 roku wynosi 22,19 USD i zajmuje 19 miejsce z kapitalizacją rynkową 10,3 mld USD. Obecnie w obiegu znajduje się 467 milionów z 1 miliarda całkowitej podaży. Moneta osiągnęła rekordowy poziom 52,70 USD w maju 2021 roku.

8. Fantom (FTM)

Cena FTM na dzień 28 grudnia 2021 roku wynosi 2,27 USD. W październiku 2021 roku moneta osiągnęła szczyt na poziomie 3,46 USD. Całkowita podaż wynosi 3,2 mld, a 2,5 mld znajduje się obecnie w obiegu. Kryptowaluta znajduje się na 33 miejscu, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi 5,79 mld USD.

Jest to blockchain dla dApps i cyfrowych aktywów. Stanowi modularną, wysokowydajną, skalowalną, bezpieczną, otwartą i przyjazną dla środowiska sieć inteligentnych kontraktów. Mechanizm konsensusu tego blockchaina składa się z asynchronicznego bizantyjskiego mechanizmu tolerancji błędów (aBFT) typu PoS (proof-of-stake) i nosi nazwę Lachesis. Podobnie jak Ethereum, posiada Fantom Virtual Machine do rozwoju dApps. FTM jest jego natywnym tokenem. Poza tym, że jest to moneta mainnetowa, jest dostępna jako token ERC-20 i token BEP-2.

9. Shiba Inu (SHIB)

Cena SHIB na dzień 28 grudnia 2021 roku wynosi 0,00003562 USD. Wzrosła ona do 0,00008616 USD, gdy Elon Musk zamieścił na swoim Twitterze zdjęcie Floki, psa rasy Shiba Inu. Obecnie znajduje się na 19 miejscu z kapitalizacją rynkową 19,7 mld dolarów. Istnieje całkowita podaż 100000 miliardów, a 549149,6 miliardów jest obecnie w obiegu.

Shiba Inu to memiczna moneta związana z japońskim psem Shiba Inu. Jest to token oparty na Ethereum. Ekosystem Shiba Inu składa się z trzech tokenów, w tym SHIB, LEASH i BONE. ShibaSwap, Shiba Inu Incubator i Shiboshi to platformy, które istnieją w ekosystemie. Chociaż ma ograniczone zastosowania, ma bardzo niską cenę i mógłby przynieść dobre zyski w przypadku, gdy jego cena poszybuje w górę w najbliższej przyszłości.

10. Sandbox (SAND)

Cena SAND na dzień 28 grudnia 2021 roku wynosi 6,07 USD. Z 3 miliardów całkowitej podaży, 919,5 milionów jest obecnie w obiegu. W listopadzie 2021 roku moneta osiągnęła rekordowy poziom 8,40 USD. Kapitalizacja rynkowa wynosi 5,6 mld USD i kryptowaluta plasuje się na 35 miejscu w rankingu.

The Sandbox to metaverse typu play-to-earn zbudowana na blockchainie Ethereum. Metaverse składa się z VoxEdit (platforma, na której użytkownicy mogą tworzyć i animować obiekty 3D), Sandbox Marketplace (miejsce, w którym aktywa mogą być publikowane i handlowane) oraz Game Maker (aplikacja, która pozwala użytkownikom tworzyć gry 3D za darmo). Ekosystem jest zasilany przez token ERC-20 znany jako SAND. Jest on używany do handlu aktywami, grania w gry, kupowania LANDS i tworzenia awatarów. Może on również służyć jako token zarządzający i być używany w Sandbox DAO.

Zanim kupisz którąkolwiek z tych monet, upewnij się, że używasz tylko swojej nadwyżki budżetowej. Kryptowaluty to bardzo ryzykowna inwestycja. Możesz z łatwością osiągnąć zysk, jak i łatwo na nich stracić. Przed zakupem jakiejkolwiek monety dokonaj analizy i zastosuj uśrednianie kosztów w dolarach.