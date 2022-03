Przestrzeń play-to-earn w ekosystemie blockchain odnotowała ogromny wzrost w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W rzeczywistości Axie Infinity, który jest jednym z głównych projektów w obszarze play-to-earn, odnotował ogromne zyski w 2021 roku. Oto dlaczego P2E będzie się nadal rozwijać:

Zwiększa się integracja gier blockchain z metaverse.

Play-to-earn odnotował również zwiększoną integrację NFT.

Prawdopodobnie będziemy świadkami zwiększonego kapitału instytucjonalnego w kierunku P2E.

Tak więc, jeśli chcesz mieć solidne alternatywy dla Axie Infinity, oto 3 najlepsze monety, które możesz rozważyć w międzyczasie:

Splinterlands (SPS)

Splinterlands (SPS) jest kolekcjonerską grą karcianą, w której dochodzi do szybkich bitew pomiędzy użytkownikami. Zasadniczo, gracze mają szansę stworzyć unikalną kolekcję kart, z których każda jest wspierana przez NFT. Następnie podejmą próbę zmierzenia się ze sobą w wielu grach opartych na umiejętnościach, w których zwycięzcy otrzymają nagrody.

Źródło danych: Tradingview

W uniwersum Splinterlands możliwe jest również kupowanie i sprzedawanie przedmiotów kolekcjonerskich. Natywny i zarządzający token dla gry nazywa się Splintershards, a jego obecna kapitalizacja rynkowa wynosi około 65 milionów dolarów. Sugeruje to, że ma on potencjał, aby pójść dalej.

Battle of Guardians (BGS)

Opracowana przez Unreal Engine gra Battle of Guardians (BGS) to wieloosobowa bijatyka oparta na NFT. Posiada również możliwość gry w wielu łańcuchach, ponieważ użytkownicy mają do niej dostęp poprzez Binance Smart Chain lub Solana. Gra oferuje prawdziwie wciągające doświadczenie i jest jednym z najbardziej ekscytujących projektów play-to-earn na rynku w tej chwili.

CryptoKitties (WCK)