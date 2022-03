Top 3 kryptowaluty w niszy muzycznej i rozrywkowej

Technologia blockchain ma wiele zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapoczątkowanie ery zdecentralizowanych finansów, czy też o zapewnienie ludziom łatwego sposobu strumieniowego przesyłania muzyki, istnieje obecnie wiele projektów, które próbują wykorzystać moc systemów zdecentralizowanych. W szczególności muzyka i rozrywka stały się popularne w branży blockchain, a oto dlaczego:

Systemy zdecentralizowane odcinają pośredników w dystrybucji muzyki.

Systemy te pozwalają również twórcom treści na bezpośrednie dotarcie do odbiorców.

Blockchain oferuje również wiele obszarów, w których można zarabiać na treściach.

Dla inwestorów, którzy chcą dodać do swojego portfela kilka monet związanych z muzyką i rozrywką, oto 3 opcje do rozważenia:

Audius (AUDIO)

Audius (AUDIO) to zdecentralizowana platforma do streamingu muzyki, zaprojektowana tak, aby zapewnić twórcom pełny dostęp do rynku bez konieczności korzystania z pośredników. Potraktuj ją jako Spotify na blockchainie.

Źródło danych: Tradingview

Ostatnie kilka miesięcy było dla Audius dość burzliwe. Moneta odnotowała zwiększony wzrost i zaangażowanie kilku znanych graczy w branży. Przyszłość streamingu na blockchainie również rysuje się w jasnych barwach, a Audius ma nadzieję odegrać kluczową rolę w kształtowaniu tej wizji.

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) to oparta na blockchainie platforma do streamingu gier i muzyki. Została stworzona, aby pomóc twórcom w udostępnianiu ich gier, muzyki i innych form rozrywki bezpośrednio klientom, bez konieczności angażowania stron trzecich. Ultra jest dość nowym projektem i jako taki oferuje bardzo realny potencjał poważnego wzrostu w przyszłości.

Tune.FM (JAM)