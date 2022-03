Top 3 monety, które mogą wywołać rewolucję w Web3

Wiele mówi się o nadchodzącej rewolucji Web3. Jest ona postrzegana jako następna era zdecentralizowanego internetu, a wiele firm technologicznych stara się przejąć jej własność. Co zatem wiemy do tej pory o rewolucji Web 3? Oto kilka godnych uwagi wydarzeń:

Duże firmy technologiczne, takie jak Twitter i inne, forsują ideę Web3.

Projekty blockchain wspierające Web3 są wdrażane już teraz.

W 2022 roku inwestycje w Web3 nabiorą nowego tempa.

Jakie są niektóre z kluczowych projektów blockchain, które mogą wywołać rewolucję w Web3? Oto nasza lista trzech monet:

Ankr (ANKR)

Ankr (ANKR) to wiodąca zdecentralizowana usługa chmury obliczeniowej, która od lat stara się konkurować z centralnymi dostawcami usług, takimi jak AWS, Microsoft i Alphabet. Ankr umożliwia ludziom dzielenie się niewykorzystanymi zasobami komputerowymi i zarabianie na tym.

Źródło danych: Tradingview

Jest to jeden z kluczowych projektów, który może zapewnić podstawę mocy komputerowej potrzebnej do zasilania w pełni zdecentralizowanego internetu. Ponadto, Ankr dodaje kilka funkcji interoperacyjności i jest już kompatybilny z ponad 40 łańcuchami.

Avalanche (AVAX)

Kluczem do tego, że Avalanche (AVAX) stanowi ogromną siłę napędową ruchu Web3 są jego podłańcuchy. Avalanche pozwala programistom na tworzenie małych podłańcuchów w obrębie głównej sieci, które są przeznaczone do zasilania ich aplikacji DAPP. Pomyśl o tym jak o Windowsie lub Androidzie dla blockchainów. To prawdopodobnie zapoczątkuje ogromne innowacje.

Golem (GLM)